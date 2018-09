La advertencia de Omar a su novia Isa Pantoja tras su reencuentro en ‘GH VIP’

El novio de Isa Pantoja, Omar Montes, entró el pasado lunes en directo en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ durante el especial ‘Gran Hermano VIP: última hora’. El cantante de reggaeton y exconcursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ pidió entrar en Guadalix de la Sierra para hablar con Chabelita acerca de si seguían siendo pareja o no después de ver las imágenes de su novia en actitud muy cariñosa, durmiendo con su compañero de concurso Asraf Beno.

Antes de entrar en la casa de ‘GH VIP’, Omar confesó que se encontraba “muy nervioso” pero “con ganas de verla”. A pesar de que parecía que iba a ser un reencuentro tenso, ya que la pareja no estaba pasando por un buen momento, finalmente la pareja se mostró muy apasionada y amorosa.

Una vez que Isa estaba en una habitación a solas y se abrió la puerta, se lanzó a los brazos de su novio, subiéndose a horcajadas. Los dos se dijeron lo mucho que se echaban en falta. “Estoy echándote mucho de menos. Me he enganchado al 24 horas este. Me he hecho aficionado en Gran Hermano. Te veo y te leo en el blog ese que escribes”, señaló Omar. Después le trasladó un mensaje de tranquilidad: “Toda tu familia está bien y muy ilusionada. Cuanto más tardes en salir, mejor”.

Como no puede desvelar información del exterior, no pudo transmitirle la opinión que su madre, Isabel Pantoja, había dicho sobre él en la que ha sido su tercera llamada a televisión. “A mi no me gusta para mi hija. No se si es bueno, si es malo, si canta, baila, si es actor, no lo se. Pero a lo mejor el hombre es un ser humano estupendísimo, no puedo decir nada de eso. Pero para mi hija no me gusta. Dios quiera que mi hija reaccione, que diga lo que tenga que decir, y que les vayan las cosas bien. No quiero que sufra ninguno, son muy jóvenes”.

Omar advierte a Isa: “Ten cuidado con tus edredoning”

Después de prodigar su amor, Omar hizo alusión a la relación que tiene su novia con Asraf, Míster Universo 2018 y Guapo de España 2017. “Si llego a tardar en venir, te roban por ahí. Te lo estás pasando demasiado bien y no te estás portando demasiado bien”. Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja se mostró muy tranquila: “Yo me estoy portando muy bien”. Incluso le contó que más de una noche ha llorado por él debajo de las sábanas.

Omar continuó tratando de profundizar en el tema pero no podía: “Bueno, yo venía con ganas de decirte muchas cosas. Pero claro, te tengo aquí delante y...”. Finalmente, consiguió armarse de valor y le advirtió: “Ten cuidado con los edredoning con ‘El Tazas’”. Un apodo que le ha puesto Omar.

“¿El Tazas?”, le preguntó Pantoja sin saber a quién se refería. “Sí, sí. Ese que decía que me iba a estallar una taza en la cabeza”, le explicó. Sin embargo, fue Isa quien hizo esas declaraciones. Después Omar continuó diciéndole: “No te puede gustar, porque es un culebro. Pero me puedes decir, si te gusta: ‘Oye Omar, mira, que me gusta ‘El Tazas’”.

Omar, sobre Isa: “Está haciendo el sinvergüenza y se está riendo de mí”

A la hora de irse, Omar se despidió de su chica con estas palabras: “Luego le das un besito a todos. Bueno al Asraf ese no”.

Unas palabras mucho más descafeinadas que las que expresó anteriormente en el plató junto a Sandra Barneda. “No quiero quedar de machista, pero no creo que lo sea por decir que no me gusta que mi novia, que está viviendo conmigo cuatro meses, se meta en la cama con otro hombre debajo de una sábana. Yo creo que eso no está bien. Está haciendo el sinvergüenza y se está riendo de mí. No puede coger una chica y de repente meterse en la cama con otro hombre y esperar que esté bien para dar juego en la casa. Si quieres dar juego en la casa haz tus tareas, ríete, cuenta chistes, canta, haz el pino, pero no te metas en la cama con otro hombre”.