La emotiva despedida de Irene Montero a su padre fallecido

La portavoz de Podemos en el Congreso recibió un duro varapalo esta semana, la muerte de su padre Clemente Montero que falleció el pasado lunes 11 de junio en su casa del barrio madrileño de Moratalaz tras una larga enfermedad. Desde entonces, Irene Montero había optado por estar callada y no pronunciarse al respecto.

Sin embargo, ahora que han pasado tres días, la pareja de Pablo Iglesias parece que se ha sentido con más fuerzas y ha querido despedirse de su padre a través de las redes sociales. La política ha compartido una bonita imagen de su padre con ella en la playa, cuando era pequeña, subida a su espalda. Junto a la foto ha escrito unas emotivas palabras, recogiendo un poema de Mario Benedetti a Roque Dalton.

“Llegaste temprano, a una muerte que no era la tuya”

“Ahora recorro tramo a tramo, nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo casi un dogma. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantando, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya, y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida”.

Los seguidores de Irene Montero han aprovechado para darle el pésame y mandarle ánimos en estos momentos tan duros, ya que además la política está embarazada de cinco meses de mellizos.