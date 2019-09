Irene Junquera es una de las concursantes más desconocidas en 'GH VIP 7'. La joven, de 33 años, entró en el reality de Telecinco junto con el resto de sus compañeros, pero ella no acaba de encajar en la casa de Guadalix.

Aunque la mayoría del público la apoya, los famosos con los que comparte programa no la aceptan. Veamos el porqué de este rechazo y conozcamos quién es realmente esta chica.

Quién es Irene Junquera

Irene, a diferencia de sus compañeros, no pertenece al mundo del salseo. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y se dedica, hasta ahora, a la comunicación.

Periodista deportiva

Desde que se licenció, ha pasado por diferentes programas y formatos. Comenzó en Punto Radio y de ahí dio el salto a espacios televisivos deportivos como 'Punto Pelota' o 'El Chiringuito de Jugones'.

Colaboradora de entretenimiento

En 2015 comenzó a colaborar en 'Zapeando', de La Sexta, como tertuliana. Este fue su primer trabajo que no tenía que ver con el deporte. Empezó en el espacio gracias a Cristina Pedroche, que se ausentó dos veces del programa para presentar 'Pekín Express', pero cuando la de Vallecas regresó Irene se quedó como colaboradora diaria.

Fracaso en Mediaset

En 2017, Irene decidió cortar relaciones con Atresmedia y dar el salto a Mediaset por primera vez. Tras dejar 'El Chiringuito' y 'Zapenado', la joven se fue a la competencia a colaborar en el programa 'All you need is love... o no', presentado por Risto Mejide y emitido en Telecinco. Fue un fracaso de audiencia y no fue renovado.

Tras ello, presentó un programa de zapping en una de las cadenas de Mediaset, FDF, llamado 'Safari: a la caza de la tele', pero también fue mal, siendo cancelado pocas semanas después de su estreno.

Y tras esto, llegó 'GH VIP 7', su primer reality, y no como presentadora ni colaboradora, sino como concursante.

Sus exnovios famosos: Cristian Toro y Pablo Puyol

Irene ha estado saliendo con el expretendiente de 'Mujeres y hombres y viceversa', Cristian Toro, y con el actor Pablo Puyol.

Con Toro, que es piragüista, estuvo saliendo tres años, y la relación acabó, según ella, por culpa de la distancia. "Rompimos porque se acabó, estuvimos mucho tiempo a distancia... fue muy difícil. (...)Le conocí a través de otro piragüista, pero él hacía bolos con los de 'MyH'. El primer año lo pasé muy mal, él estuvo a punto de dejar el piragüismo por los bolos, le tuve que decir que se centrara en el deporte", ha dicho en el reality.

Su relación sentimental con Puyol se hizo oficial en 2018, cuando ambos fueron pillados muy acaramelados en Formentera. Se desconoce si siguen saliendo en la actualidad, pero todo apunta a que no.

Por qué le cae mal a sus compañeros de 'GH VIP 7'

Irene no ha aterrizado en la casa de Guadalix con buen pie. La mayoría de sus compañeros la nominaron y fueron bastante duros con ella. Aseguran que no se fían de ella y que no la quieren en el reality. Dinio García, de hecho, fue bastante maleducado con ella. Pero ¿hay algo más? ¿Por qué no la aceptan?

La teoría principal que explica el rechazo hacia Irene es porque ella no pertenece a ese mundo, al mundo del corazón, de la televisión, del salseo. Ella es periodista, no es ningún personaje, al menos de momento. Y eso en la casa no gusta. Es como un bicho raro, presumiblemente más listo que el resto.

A sus compañeros, famosillos y famosetes la gran mayoría, les hace sentir mal. Y la quieren fuera cuanto antes. Sin embargo, Irene ha ganado muchos apoyos fuera de la casa, entre los espectadores del programa. Veremos si acaba encajando en la jungla televisiva.

Y a ti, ¿qué tal te cae Irene? ¿Crees que le irá bien en GH VIP?