El divorcio de la infanta Cristina, el embarazo de Ana Boyer y el drama de Marisa Jara

Pilar Eyre nos sorprendía este miércoles anunciando en su blog de la revista ‘Lecturas’ que la infanta Cristina estaba preparando su divorcio con Iñaki Urdangarin y que ya había visitado a un abogado especialista.

Según la periodista, la hermana del rey Felipe VI le sigue considerando inocente pero no olvida que su marido le fue infiel con la mujer de uno de los testigos de su boda, tal y como desvelaron los correos privados que se aportaron en el juicio por el caso Nóos.

Además la separación habría sido una de las condiciones que le habrían impuesto para volver a ser aceptada en la familia real. Su padre, el rey Juan Carlosquiere verla lejos del exdeportista preso.

El primero paso para introducir de nuevo a la infanta Cristina en la familia se produjo el pasado viernes 2 de noviembre, con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía, en el que toda la familia al completo se hizo una foto para el recuerdo. Con este retrato quedaba reflejado que doñaCristina ya ha sido perdonada y aceptada.

Sin embargo, horas después, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha negado la información publicada por Pilar Eyre a través de una conversación por teléfono a la revista ‘Semana’. Según el letrado “es falso. Es una información sin ningún fundamento, muy alejada de la realidad”. El abogado también ha desmentido que vaya a enviarse un comunicado oficial negando la noticia.

Ana Boyer, embarazada

La hija de Isabel Preysler y el fallecido Miguel Boyer ha posado en la casa de sus padres en Miraflores y ha anunciado que será madre a finales de abril. “Estoy ya de tres meses. Todavía no sabemos si es niño o niña ni cómo se llamará. Lo importante es que venga sano”, ha declarado en su revista de cabecera ‘¡Hola!’.

Ana Boyer explica que su marido Fernando Verdasco y ella se enteraron de la noticia “a finales de agosto en Estados Unidos. Nos hizo muchísima ilusión”. Además ha declarado que cree que el tenista será “un padre muy cariñoso y divertido” porque le encantan los niños. La joven, de 29 años, también ha hablado de su estilo de vida y de su primer año de casada.

Terelu Campos podría tener que operarse de nuevo del pecho

También vemos que Terelu Campos podría tener que volver a pasar por el quirófano y ser operada del pecho ya que está sufriendo serios problemas durante el postoperatorio. Hasta tal punto que los médicos ya le han advertido a la hija de María Teresa Campos que tendrá que volver al quirófano.

La recuperación está siendo dura, de ahí que se le haya visto con rostro de preocupación en la revisión a la que acudió hace una semana, a la que fue acompañada por su madre, que no se separa de ella. Su hermana Carmen también está siendo un gran apoyo, se instaló en su casa cuando la presentadora recibió el alta. (Diez Minutos).

El drama de Marisa Jara tras detectarle cáncer

Hace un mes Marisa Jara tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia para que le extirparan un tumor malo, que le detectaron en unas pruebas que se realizó antes de someterse a una inseminación artificial ya que sufre endometriosis.

Tras la operación, los médicos le han dado la mala noticia de que no podrá ser madre por lo que la modelo ha visto así truncado su sueño de tener un hijo. (Lecturas).

El contrato millonario de Eva González

La presentadora ocupa la portada de ‘Semana’, en la que desgranan las claves de su éxito. A sus 38 años está en su mejor momento personal y profesional.

Eva González disfruta de su nueva faceta como madre, con su hijo Cayetano de 8 meses; y se prepara para un gran reto: estar al frente de ‘La Voz’, en Antena 3, programa para el que ha firmado un contrato millonario.

Las revistas también se hacen eco de la boda de ensueño de Gwyneth Paltrow con el productor y guionista Brad Falchuk tras una relación de cuatro años, cuyo enlace ha tenido lugar en su casa de los Hamptons. (¡Hola! y Semana).

Tras las declaraciones de Ares Teixidó la semana pasada hablando de su relación con David Bustamante hasta el pasado mes de junio, Paula Echevarría ha sido preguntada por ello y ésta ha sido su respuesta: “La vida sentimental de David no me importa”. (Semana).

La detención de Gustavo González

En la revista ‘Diez Minutos’ nos encontramos con el cara a cara entre Kiko Hernández y Gustavo González, en el que ha hablado de su polémica detención. “No es agradable Kiko, pero te juro que estoy muy tranquilo”.

En el momento de la detención, en cuanto me dijeron revelación de secretos, me tranquilicé porque sabía lo que había. Jamás he divulgado ni he puesto precio a un documento” y añade: “Jamás he pedido información a ningún policía sobre alguno de mis compañeros. No he tenido la tentación”. También ha hablado de cómo es la relación con su exmujer y sus hijos.