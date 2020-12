Ibai Llanos, el fenómeno de 2020: quién es, el dinero que gana, su polémica con Messi, su ‘novia’ y más

Ibai Llanos Garatea es uno de los personajes que ha se ha convertido en un fenómeno en España en el año 2020.

Sin lugar a dudas este ha sido su año a pesar de que el coronavirus nos lo ha puesto difícil a todos. Sus directos en Twitch se hicieron muy famosos y virales durante el primer confinamiento, así como los contenidos que publica en Youtube, Twitter e Instagram.

Sobre todo es un gran conocido en e-sports. Narrador del videojuego League of Leagens (LOL), su principal dedicación hoy en día es la de creador de contenidos para G2 Esports, equipo electrónico por el que fichó el año pasado.

A día de hoy se ha convertido en uno de los caster (narrador de videojuegos) más famosos de España. Además también aparece en la última edición del conocido juego de fútbol FIFA, en concreto en el modo Volta. Incluso este año ha sido galardonado como el mejor streamer del mundo en los Esports Awards 2020. Además este año se aventura a dar las Campanadas 2021.

CAMPANADAS 2021MENSAJE PARA VUESTROS FAMILIARES pic.twitter.com/EIfQq9aw36 — Ibai (@IbaiLlanos) December 23, 2020

Su fama es tal que ha llegado a jugar con futbolistas de laLiga y ha llegado a reunir a dos muy buenos futbolistas como son Sergio 'Kun' Agüero y Neymar para que muestren sus destrezas con videojuegos como el Among Us, el denominado 'pinturillo' y Fall Guys, en torneos benéficos.

Por su casa ha pasado el cantante C. Tangana que jugó con él y con más streamers al Among Us y de paso, presentó una de sus canciones.

Vive en una mansión con sus amigos

Su vida es de lo más peculiar ya que vive en una mansión en Barcelona junto a tres amigos, que también trabajan con él en G2 de Esports: Ernesto 'BarbeQ' Folch, Ander 'andeR' Cortés y Antonio 'ReventXz' Pino.

El próximo paso es el de mudarse a una casa aún más grande, que según han anunciado ya la tiene, y en la que se incorporarán, al menos, dos nuevos integrantes a la denominada como 'G2 mansión'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Por su estrecha relación con el mundo del fútbol no es de extrañar que haya entablado buena amistad con jugadores profesionales de fútbol como Sergio Reguilón, Thibaut Courtois, Achraf Hakimi o Borja Iglesias. De hecho, a lo largo del año, el que ha sido uno de los protagonistas del año ha jugado con todos ellos ha diferentes videojuegos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Pero si tenemos que hablar de los tipos de contenidos con los que más fama y más vídeos virales ha conseguido ha sido con las reacciones a otros vídeos de Internet. Sus frescos y divertidos comentarios mientras visionaba vídeos de comida, de Frank de la Jungla o de cualquier otro vídeo viral de Youtube han sido seguidos por cientos de miles de personas.

Esto no lo podía hacer solo. Gracias por confiar en nosotros @g2esportsVAMOS A ROMPERLO pic.twitter.com/JMqO9O4XyG — Ibai (@IbaiLlanos) February 5, 2020

¿Quién es Ibai Llanos y por qué es famoso?

Este vasco de 25 años nacido en Bilbao el 26 de marzo de 1995, es un reconocido streamer y locutor de videojuegos de deportes electrónicos en español que arrasa en las redes sociales por su espontaneidad, el sentido del humor especial del que hace gala y porque conecta muy bien con su público.

Ibai comenzó su andadura en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en 2014, con tan solo 19 años, tras superar un casting que llevó a cabo la mencionada empresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

En agosto de 2014 narra su primer partido de League of Legends (LOL), entre wSystem y PainGaming, durante la Season 7 de la División de Honor de la LVP. Ya en enero de 2015, se convierte en caster -como se conoce a los narradores de Esports-, de la EU LCS. En el año 2016 se muda desde Bilbao hasta Barcelona para poder trabajar a tiempo completo como caster.

En febrero de 2019 empezó a presentar un programa de late night para la cadena U-Beat4 llamado ‘Hoy no se sale’, que copresenta actualmente con Bruno Feliu, también conocido como Kapo 013, rapero, comentarista de la Red Bull Batalla de los Gallos y juez de la Freestyle Master Series.

Creador de contenidos en Twitch

Al año de comenzar con el programa, anuncia que abandona su trabajo en la LVP para pasar a ser creador de contenido en exclusiva para el equipo G2 Esports junto a Ander Cortés, Reven y Ernesto BarbeQ Folch. Actualmente, tiene plena dedicación a crear contenidos en Twitch algo que le llevó a que le criticaran por "explotación laboral".

Otra de sus peripecias a destacar son los torneos benéficos que ha organizado como el de Ibainéfico, FIFA 20, en el que narra los partidos en el que jugadores de La Liga de España se enfrentan entre sí, el de La Liga Santander Challenge, un evento benéfico que tuvo lugar durante el confinamiento por la covid-19 en marzo de 2020 con el que logró cosechar más de un millón de espectadores y más de 180.000 euros para causas benéficas.

También ha llevado a cabo Ibaivisión, un concurso similar a Eurovisión en colaboración con Vizz Agency y Sony Music que enfrentaba a artistas de las diferentes comunidades autónomas españolas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Gran aficionado al fútbol

Ibai Llanos siempre ha sido un gran aficionado al fútbol. Se le puede ver jugando en línea con futbolistas de primer orden mundial como Thibaut Courtois, el Kun Agüero o Neymar.

El vasco tiene una relación peculiar con Leo Messi. Todo comenzó cuando en un evento de Adidas del año pasado, el futbolista del F.C. Barcelona e Iba coincidieron. El argentino le fue a saludar pero los nervios le jugaron una mala pasada a Ibai y le hizo una especie de cobra, como si le hubiera retirado el saludo al astro del Barça.

Tras su no saludo a Messi: "Se pensaba que iba borracho"

Tras la polémica suscitada, Iba escribió en Twitter: "No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho", ha escrito en twitter.

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho pic.twitter.com/u2JEZ0cv7O — Ibai (@IbaiLlanos) December 11, 2019

Este asunto se ha tratado en diferentes entrevistas con ambos. Jordi Évole en el programa que emite el próximo domingo a las 21:25 horas en La Sexta, en el que tendrá a Messi como entrevistado, le pregunta también por esta polémica. "Tienes algún mensaje para él, de si la próxima vez que no te salude le vas a reventar la cabeza", le dice el presentador.

Leo le contesta: "No sé que pasó, no me saludó o algo raro... ya lo arreglamos ese día que le mandé el mensaje. Todo arreglado", se le escucha decir en un avance del programa, refiriéndose al stream en el que Agüero le llamó para ver si se acordaba de la embarazosa situación.

La reacción de Ibai a la respuesta del futbolista se ha hecho viral al conocerse. "No puede ser real, sois unos cabrones, Jordi Évole".

Esto no puede ser real, sois unos cabrones @jordievolepic.twitter.com/tK5qoWPR8S — Ibai (@IbaiLlanos) December 23, 2020

Su altura

Una de las preguntas que se hacen muchos seguidores de Ibai es qué altura tiene. Él indicó en uno de sus vídeos que mide entre 1,80 y 1,82 centímetros.

En la foto en la que aparece con Leo Messi se le ve muy grandote y fue muy comentada la diferencia de altura ya que el jugador mide 1,69.

Este señor y este calvo tienen 6 balones de oro Simplemente disfrútalos. pic.twitter.com/G2xKQUsIZr — Ibai (@IbaiLlanos) December 11, 2019

Su novia

Otro de los aspectos que muchos seguidores quieren saber de Ibai Llanos es si tiene novia o no y cómo es.

El pasado mes de septiembre a través de Instagram Stories y Twitter, Ibai indicó que iba a presentar a su novia pero al final re refirió con este nombre a la silla gamer que acababa de adquirir, cuyo precio es de unos 430 euros. “Oye, una pregunta ¿os gusta mi novia?”, preguntó el caster en Instagram.

“¿A ver el culo? Ay ay ay ay chicos, qué cosita brrr”, se le escuchaba decir emocionado al verse en la parte trasera que llevaba bordado ‘G2’. Otra vez también llegó a bromear con que la actriz Ester Expósito era su novia.

Con todos los respetos, les gusta mi novia????? pic.twitter.com/NhXCOXfp74 — Ibai (@IbaiLlanos) September 17, 2020

Tengo novia desde hace tres años hermano hablar con una chica no significa querer tener algo con una chica No te lo digo a malas ni estoy enfadado eh de hecho estoy feliz era por aclarar el tema oigo un emoji de buen rollo 😇😘 — Ibai (@IbaiLlanos) September 9, 2018

El dinero que gana

Lo que sigue siento todo un misterio es cuánto dinero gana Ibai aunque se deduce que es una elevada cantidad de dinero.

Llanos es el tercer streamer de la plataforma de streaming de videojuegos Twitch mejor pagado del mundo y el primero de habla hispana, con unos ingresos anuales de cerca de 1,4 millones de dólares (alrededor de 1,18 millones de euros), según un estudio de la empresa financiera CashNetUsa.

A los ingresos que recibe por Twitch, Youtube y el resto de redes sociales, hay que sumarle los torneos que organiza, los eventos en los que se le requiere. A día de hoy, Ibai tiene la friolera de tres millones de seguidores en Twitter, junto a otros tres millones en Instagram. Su canal de Twitch registra 4,3 millones de seguidores.

Además Ibai también se ha aventurado a adentrarse en el mundo del cine. El vasco ha hecho un corto dirigido por Jaume Balagueró para Netflix, como promoción de la PS5.