'GH Dúo' presenta a sus 16 concursantes en su estreno, cargado de reproches, tensión sexual y reencuentros

Este martes había competencia en el prime time. En Antena 3, se emitió la segunda gala de las "audiciones a ciegas" de 'La Voz', y en Telecinco el primer programa de 'GH Dúo'. Y ganó el primero. El talent musical de Atresmedia se impuso ante la competencia con un 22% de share (3.413.000) frente al 19,2% del reality show de Mediaset (2.532.000).

A pesar de quedar en segundo lugar, 'GH Dúo', presentado por el omnipresente Jorge Javier Vázquez, tuvo un potente estreno, sobre todo por la calidad de su casting. Te contamos cuáles son las parejas (o tríos) que participan en el 'sarao' y lo más destacado de la primera emisión:

1) Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales fueron los primeros en llegar en la casa. Es una de las pocas parejas felices que entran en 'GH Dúo': llevan dos años casados y tienen dos hijas.

Aunque ambos quieren vivir la experiencia al máximo, Irene dijo que nada de edredoning. El hijo de Isabel Pantoja no pareció muy convencido: “Yo al menos lo voy a intentar”.

Hay serias dudas sobre si Kiko aguantará más de dos semanas en la casa, pues siempre abandona los realitys nada más comenzarlos. Irene, al respecto, está segura de que su pareja seguirá hasta que la audiencia lo decida. Veremos...

2) Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Uno de los reencuentros más esperados de la noche fue el de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, cuya relación de pareja acabó de muy mala manera. La tensión y los reproches dominaron en su primer contacto.

La ganadora de ‘Supervivientes’ y 'GH' dijo: “Por lo menos yo admito que vengo aquí por dinero y porque me encanta la televisión, no como tú. Vas de algo que no eres”.

Él la respondió: “Aparca la moto, que pareces Marc Márquez. Luego cuando me hablas en privado no me hablas igual”.

El enfrentamiento no se quedó ahí. "Sofía no es mujer para un pobre, y yo soy pobre y humilde", le acabó diciendo él a ella, después de que Sofía confesara que él le había regalado un anillo. Vamos, que estos van a dar más que juego en la casa. ¡Bien!

3) Yurena y Juan Miguel

Yurena, conocida por muchos como Tamara, vuelve a la palestra. Su pareja de concurso es Juan Miguel. Ambos tuvieron un romance en un programa de televisión, aunque la cosa no acabó bien. Esta vez, él prefirió intentar ligar con Jorge Javier Vázquez, el presentador, y ella se puso a "cantar".

4) María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe

Uno de los tríos del concurso es el protagonizado por María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe. Ellas dos han sido parejas del empresario.

El encuentro entre Ruz y la exmiss estuvo dominado por la tensión. Volaron dardos envenenados en todas direcciones. En cambio, el encuentro con Sobe fue más bien cómico.

5) Ylenia, Fede y Raquel Lozano

La gran Ylenia Padilla vuelve a la televisión, y no podemos estar más contentos. Regresa al prime time con un look renovado y con la misma energía de siempre. Su pareja en el concurso es Fede (con el que estuvo liado en ‘GH VIP 3’). El encuentro entre ambos fue muy calmado, de hecho empezaron a tontear un poco.

Pero Ylenia y Fede no participarán solos. Concursarán en un trío con Raquel Lozano, de la que nadie se acordaba. La joven participó en 'GH 16', la edición que ganó Sofía Suescun. Ambas tuvieron muchos encontronazos.

La de Benidorm al ver el panorama, intentó que la dejaran concursar sola, sin éxito.

6) Antonio Tejado y Candela Acevedo

Antonio Tejado y Candela Acevedo, pareja, entran a la casa "en crisis". Esperan poder resolver sus problemas en la casa. "Para seguir con Antonio tendrían que cambiar muchas cosas”, dijo ella. Uno de los temas que deben resolver es el de la fidelidad, en el que no tienen el mismo punto de vista.

7) Fortu y Yoli

Fortu y su pareja Yoli completan el panel de concursantes. Ambos entran con mucha fuera, pero lamentablemente, creemos, van a dar poco juego. De hecho, cuando salieron en pantalla, el programa perdió su ritmo.

Y esto ha sido lo más destacado, lector. ¿Vas a ver 'GH Dúo? ¿Te gusta el casting?