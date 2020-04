Las semanas más duras de Fonsi Nieto: pierde a su padre y a su abuela

Fonsi Nieto está pasando por una de las etapas más difíciles de su vida. El expiloto y padre del hijo de Alba Carrillo acaba de recibir la triste noticia del fallecimiento de su padre, Alfonso González.

La mujer del actual Dj, Marta Castro, ha sido la encargada de hacer pública la información: "¡Ahora más que nunca, y para siempre ya lo sabes! ¡Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros!", ha escrito en sus redes sociales, junto a una foto de ambos cuando viajaron a Japón.

Dos fallecimientos en pocos días

Fonsi no ha querido pronunciarse de momento. Asimismo, se desconocen las causas de la muerte de su progenitor. Un fallecimiento que, por cierto, se hace más duro si cabe porque hace unos días el expiloto y su familia tuvieron que decir adiós a su abuela paterna, Teresa Roldán, a los 102 años.

"Buen viaje, abuela… Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí…. tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacías por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!!", publicó el pasado 29 de marzo.

En estos difíciles momentos Fonsi, de 41 años, se refugiará en el cariño de los suyos, sobre todo en su hijo Lucas, nacido durante la relación que mantuvo con Alba Carrillo.