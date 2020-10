La empresaria Fiona Ferrer, declara en concurso de acreedores

El Juzgado Mercantil número 13 de Madrid ha declarado en concurso necesario a la empresaria Fiona Ferrer Leoni, y ha designado un administrador concursal para gestionar su actual situación, según ha podido saber 'Dolce Vita'.

La polifacética celebrity, de 44 años, es empresaria, escritora, asesora de moda y bloguera de la revista '¡Hola!', se ha visto obligada a solicitar la declaración de concurso de ella misma como persona física tras haber tratado de alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria, por deudas que arrastra desde hace unos años una de sus sociedades y que no ha podido ser liquidada.

La representación legal de Ferrer ha explicado a este diario que se designó un mediador para tratar de llegar a un acuerdo con Hacienda negociando una quita sobre las cantidades adeudadas, sin que fuera posible, tomando la decisión finalmente de acogerse a la figura del concurso de acreedores.

Según las declaraciones recogidas por este diario de los abogados de la empresaria, la situación concursal actual se deriva del estado cercano a la insolvencia de una de sus sociedades hace más de cinco años, provocada por una presunta estafa, y mala praxis por parte de sus asesores legales y fiscales.

Nada hacía presagiar este desenlace concursal para Fiona Ferrer, que se encuentra en estos momentos preparando su tercera novela, y que sigue trabajando en otros proyectos tanto en España como en el extranjero, así como colaborando en proyectos con varias ONGs.

Un círculo de amigos selecto

En el círculo de amigos de la influencer se encuentran aristócratas, empresarios, modelos y celebrities. Una de sus íntimas amigas es Paloma Cuevas. Entre sus amistades también se encuentran: Genoveva Casanova, -exmujer de Cayetano Martínez de Irujo-, Laura Ponte, Mónica Martín Luque, Carla Goyanes, Alejandra Prat, Virginia Troconis, -mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés'-, Arantxa del Sol o Laura Pons, Alfonso Martínez Bordiú o Josie, concursante de 'Masterchef Celebrity 5', entre otros.

Ferrer era uno de los rostros famosos habituales en las alfombras y photocalls de los actos más chic y relevantes de Madrid, a los que acudía la crème de la crème.

La empresaria estuvo casada con Jaime Polanco, sobrino del fundador del Grupo Prisa. La boda se celebró en julio de 2009. La distancia y el tiempo que él pasaba fuera de España por motivos de trabajo fue lo que propició el final del matrimonio. Se separaron en el año 2012 tras once años de relación.

Mala racha en lo profesional y en lo personal

La crisis del coronavirus ha hecho mella en sus negocios, al igual que le ha ocurrido a muchos, y en el terreno personal también le ha pasado factura ya que en plena cuarentena se produjo la ruptura con el que era su novio, el empresario sevillano Javier Fal-Conde,fundador y presidente del grupo inmobiliario Arttysur, tras dos años de relación.

La decisión la tomaron en plena cuarentena, un tiempo que pasaron distanciados. Ella sola en Madrid y él, en Sotogrande con sus hijas. Al final, tras una conversación telefónica, decidieron finalizar su noviazgo, según adelantó la revista '¡Hola!'.

Javier y ella eran amigos desde hace muchos años siguen teniendo una bonita amistad a pesar de ya no estar juntos. Fiona le dedicó estas palabras a su exnovio tras separarse. "La vida se hace de momentos que se convierten en grandes recuerdos. Este bicho se ha llevado muchas cosas pero lo que no se puede llevar son las vivencias del pasado ya que esto es lo que nos hace fuertes y nos forma como personas. Mi teléfono me ha despertado hoy con este recuerdo de hace hoy exactamente dos veranos con mi amigo Javier al que quiero muchísimo. Me ha sacado una sonrisa y me he dado cuenta que sigo sonriendo".

El texto, junto al que hay una foto de los dos, continúa así: "La educación y el respeto no se aprenden en la escuela se aprende con los cambios que da la vida. Dicen que no conoces con quien estabas hasta que no te separas. Supongo que con esta foto sobran las palabras y este ejemplo puede aplicárselo cada uno a su actual circunstancia. La vida da muchas vueltas, las prioridades familiares y personales deben de prevalecer frente a lo que no vale la pena".

"Es una época de cambios, de luchas internas y de tener la capacidad de cambiar de registro para adaptarse a un nuevo mundo. Hoy empiezo a crear un nuevo proyecto personal y no sé si es casualidad o no pero me saltó esta foto que me apetece compartir ya que en este Instagram es un reflejo de cómo soy y de lo que quiero ser. Esperemos que este COVID nos enseñe a valorar Lo Qué de Verdad Importa y a Quienes de Verdad Importan. Los amigos son un gran tesoro y el cariño y el respeto un valor en alza. Vamos a por este viernes especial cargado de energía y buena vibra. Acabo de abrir una puerta sin necesidad de llave sino con el buen uso de la cabeza. Lo de pensar y trabajar son buenos compañeros".