La sentencia del procésestá trayendo mucha cola. Desde que se publicó la resolución judicial, los disturbios violentos han asolado Cataluña.

Un gran número de rostros conocidos han expresado su opinión el las redes sociales. Belén Esteban, C. Tangana, Risto Mejide, Silvia Abril, Xavi Hernández... Te lo contamos.

Esto es lo que piensan los famosos –que se han mojado– sobre la polémica sentencia:

Belén Esteban

Belén Esteban ha hecho referencia en 'Sálvame' esta semana a las consecuencias violentas que se están sucediendo tras la resolución del procés, aunque aclaro que se mojará al completo cuando pasen las Elecciones Generales del 10 de noviembre: "En Elecciones mejor no hablar, porque si habláramos… Ahora todo es muy bonito y maravilloso, pero no me quiero calentar la lengua. Ya hablaré verdades como puños. ¡Y que viva España!".

Hace cuatro años, en 2014, Belén ya manifestó abiertamente que cree en la unidad de España y que, por tanto, no apoya el independentismo: "Si España perdiese a Cataluña me sabría muy mal, para mí sería como si a una persona le quitarán un brazo".

C. Tangana

El cantante madrileño C. Tangana se ha mostrado muy contundente en su cuenta de Twitter: "Todo esto empezó porque querían votar y no les dejásteis".

Todo esto empezó porque querían votar y no les dejásteis — El madrileño (@c_tangana) October 17, 2019

Santi Millán

Santi Millán, presentador de Telecinco, ha calificado la sentencia como “venganza”:

13...12...11...10...9........No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas #SentenciaProcespic.twitter.com/b7IM9mb9gN — Santi Millán (@Santi_Millan) October 14, 2019

Silvia Abril

Silvia Abril, presentadora y humorista, colgó una imagen negra similar a la de Millán, dejando claro que no estaba contenta con la sentencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sílvia Abril (@silviabril) el 14 Oct, 2019 a las 8:12 PDT

Risto Mejide

Risto Mejide ha ironizado con la cantidad de tuits que había sobre la sentencia al poco de ser publicada, sin mojarse. El presentador, no obstante, siempre se ha posicionado en contra de la independencia catalana.

"Me parece muy triste lo que está pasando en Cataluña, yo siempre me he sentido tan catalán como español", dijo en una entrevista en 2017.

Alucino la rapidez con la que la gente es capaz de leerse las 493 páginas de una sentencia judicial. Para que luego digan que en este país no se lee. — Risto Mejide (@ristomejide) October 14, 2019

Xavi Hernández

Xavi Hernández, excapitán blaugrana e independentista confeso, ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Supremo. "Vergonya, vergüenza, shame", escribió en sus redes, junto con un lazo amarillo, símbolo de la independencia, y con el mensaje "libertad presos políticos".

Miki (OT 2018)

Nuestro último representante en Eurovisión, Miki, ha dejado claro que apoya lo que está sucediendo en Cataluña. No ha sido una sorpresa, ya que todos sabíamos que apoyaba el independentismo.

Que nadie se confunda. Esto no va de independencia. Va de justicia. Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica. #VagaGeneral18O — Miki (@mikiot2018) October 18, 2019

Gerard Piqué

Gerard Piqué, jugador del Barcelona, se ha sumado a la huelga general en Cataluña, dejando claro que está en contra de la sentencia y que apoya, como siempre lo ha hecho, el independentismo.

Alba Reche (OT 2018)

Alba Reche, participante en 'Operación Triunfo 2018', también se ha posicionado a favor del independentismo y las protestas:

No sois democráticos, no sois conscientes de la opresión; no sois más que clase acomodada en unas leyes que os benefician constantemente sin ningún tipo de opresión. Esto va más allá de cualquier opinión. VIVA EL POBLE. Mis respetos por la lucha por la libertad del pueblo. https://t.co/7Ay0FgQJ7k — alba reche ☁️ (@albarecheot2018) October 18, 2019

Y esto es todo, lector. ¿Tú qué opinas de la sentencia? ¿Qué te parece lo que piensan los famosos?