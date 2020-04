De Rosalía a Najwa Nimri: los famosos aprovechan su confinamiento para cambiar de imagen

Si durante los primeros días de confinamiento echábamos de menos visitar bares o cafeterías, con el paso de las semanas lo que necesitamos con urgencia es una cita en la peluquería. Más de un mes de encierro hace estragos en los peinados de cualquiera, el pelo crece, el tinte se desgasta, las raíces y canas hacen su reaparición y esas barbas y patillas tan cuidadas ahora son un bosque salvaje.

Nadie se salva de este drama estético, ni siquiera las celebrities. Los famosos son humanos, aunque a veces no lo parezcan, y están viviendo en sus propias carnes las consecuencias de las cuarentenas. Da igual el país, la profesión o el sexo, muchos de nuestros ídolos se han arriesgado a un cambio de imagen radical utilizando a sus parejas y familiares como peluqueros. ¿Cómo lo sabemos? Adictos a sus Redes Sociales, los VIPs están compartiendo en sus perfiles de Instagram sus nuevos looks presumiendo (o lamentando) el resultado final.

Desde Vozpópuli vamos a repasar algunos de estos cambios de imagen caseros. Quizás alguno nos anime a imitarlo y terminemos tirando de tijeras para conseguir un aspecto diferente.

Modelos y cantantes a tijeretazo limpio

Una de las pioneras en probar sus dotes de peluquera ha sido la cantante Rosalía que, ni corta ni perezosa, decidió cortarse ella misma el flequillo. Pudimos ver el resultado en una conexión con el programa 'El Hormiguero' donde contó que primero le pidió consejo a su hermana quien la intentó disuadir pero, en cuanto le colgó el teléfono, fue directa a por las tijeras haciendo oídos sordos a sus recomendaciones.

Ver esta publicación en Instagram 💇‍♀️💇‍♀️💇‍♀️ Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 31 Mar, 2020 a las 8:13 PDT

Rosalía se encuentra pasando la cuarentena en Miami en casa de su manager y, por ahora, es el único cambio de look que hemos podido apreciar en ella. Por los comentarios en su cuenta de Instagram, parece que la opción de su flequillo largo y poco tupido va a ser muy copiada por sus fans.

Otra celebrity con mucha influencia es la modelo Kendall Jenner. En su caso, ha decidido terminar con su cabello castaño para lucir una melena rubia que le da una imagen totalmente diferente a la que nos tenía acostumbrados. Poco amiga de los cambios, parece que tantas horas libres sin trabajo le han aflorado las ganas de probar cosas distintas.

Ver esta publicación en Instagram 1 week as a blonde, remember? Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 11 Abr, 2020 a las 4:51 PDT

Parece que la ausencia de pasarelas está pasando factura porque su colega Kaia Gerber también ha aprovechado el confinamiento para cortarse el pelo ella misma. Según parece por sus fotos en redes, el resultado es más que aceptable para una novata. Además del corte, ha decidido aclarar su media melena luciendo un pelo más rubio.

Ver esta publicación en Instagram almost forgot about jeans Una publicación compartida de Kaia (@kaiagerber) el 4 Abr, 2020 a las 10:51 PDT

Chenoa, tras aplazar su boda, ya no tiene que preocuparse por su aspecto de novia. Quizá por ello se decidió ella misma a cortarse el pelo para dejarlo con un largo midi. El resultado no fue el esperado, así que la cantante compartió con sus seguidores su "operación fracaso" y volvió a coger las tijeras para darse una segunda oportunidad. Esta vez parece ser que quedó más satisfecha pero no dudó en mandar un consejo a sus fans para que no siguieran sus pasos de cortarse el pelo en casa.

Un cambio de color (radical)

Las modelos nacionales no se han quedado atrás, Rocío Crusset daba las sorpresa por Instagram con un cambio de color arriesgándose con reflejos de color rosa. "Pink, pink, pink" compartía como texto junto a la foto, una apuesta muy diferente a la imagen habitual de la que la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera.

Este tipo de cambios radicales de color es lo que hemos podido ver en otros casos como el de la actriz Jennifer Love Hewitt, que ha apostado por el rosa, o el de Hillary Duff que aún ha sido más osada y ha decido teñir su pelo rubio de azul.

Ver esta publicación en Instagram 🤷🏼‍♀️yea. Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 12 Abr, 2020 a las 1:41 PDT

Parece que el gusanillo por el rosa también le ha picado a Elle Fanning. La actriz de 'Maléfica' lucía hasta ahora una melena rubia, una imagen tierna que ha decidido poner fin de manera radical ya que, en su caso, el cambio no se limita a unos simples reflejos. Fanning compartía mediante un storie de Instagram una imagen saliendo de la ducha estrenando su nueva imagen. El tiempo nos dirá si el cambio es permanente o sólo una prueba con un algún producto temporal.

Ni un pelo de tontas

Si pensabas que teñirse de rosa o azul era arriesgado, espera a seguir leyendo. Algunas celebrities no se conforman con un cambio de color o cortarse las puntas y han optado por tirar de maquinillas para afeitarse la cabeza. Bruce Willis cogió la maquinilla eléctrica y se convirtió en el particular peluquero de su hija Tallulah dejándola con la cabeza al cero emulando a su madre, Demi Moore, en la mítica película 'La teniente O´Neil'.

Ver esta publicación en Instagram 🤝 Una publicación compartida de tallulah (@buuski) el 7 Abr, 2020 a las 6:05 PDT

La cantante Pink es otro ejemplo, aunque en su caso la decisión fue tomada bajo la influencia del alcohol. "Cuando bebo siempre tengo grandes ideas", confesaba en un vídeo en su cuenta de Instagram mientras mostraba un resultado lleno de trasquilones. Al menos se lo tomaba con buen humor y bromeaba diciendo "Alyssa Milano, Charlize Theron, ¿os estoy dando alguna idea ahora mismo?”.

La locura de afeitarse no es cosa de fuera, en nuestro país se lo hemos podido ver a Najwa Nimri. La actriz de 'Vis a Vis' o 'La casa de papel' ha decidido usar la maquinilla para rebajarse al máximo el volumen de la nuca y la coronilla. Su post con el texto "Me dolían tanto las cervicales que me rapé para poder masajearme" ya ha superado los 4,5 millones de likes.

Soraya también ha aprovechado la cuarentena para cortarse aún más su corta melena. Muy fan de cambiar constantemente su imagen, la cantante es una apasionada de usar pelucas por lo que no tardaremos en verla de nuevo luciendo su habitual melena rubia... o morena, con ella nunca se sabe.

Y los hombres también

¿Te pensabas que lo de cambiarse el look era sólo cosa de mujeres? ¡Pues no! Los hombres se han dado cuenta rápido de la importancia de no pasar por la peluquería en un mes y también se han puesto manos a la obra.

Maluma nos tiene acostumbrados a no parar de cambiar de aspecto y el último ha sido decir adiós al rubio platino y raparse el pelo. Está decisión tenía una razón de fondo, la de celebrar haber alcanzado los 50 millones de seguidores. Si el propio cantante fue el que comenzó a cortarse el pelo, luego tuvo que pedirle ayuda a su madre para que rematara la parte trasera. El trabajo madre-hijo parece que no ha ido nada mal así que Maluma le daba las gracias a su progenitora en Instagram con el mensaje "Gracias madre, la rompisteeeeee".

Ver esta publicación en Instagram Qué tal quedó el nuevo look? Gracias madre, la rompisteeeee 😂😍 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 4 Abr, 2020 a las 4:28 PDT

Su compañero de dueto en la canción 'Venta pa´ acá', el puertoriqueño Ricky Martín, parece que ha decidido instalar una peluquería en su propia casa. Primero ha probado suerte como peluquero, rapando a su marido Jwan y tiñendo de rojo el pelo de su hijo Valentino. Una diversión o una manera de experimentar con otros. Después de ver los resultados, se decidió a copiar ambos looks, tiñéndose y confiando en las manos de su pareja para cortarse el pelo casi con el mismo corte.

El cocinero Dabid Muñoztambién ha confiado en su pareja, la presentadora Cristina Pedroche, para cortarse el pelo durante su aislamiento. Aprovechó que compartía el resultado en sus redes para desmentir su infección por coronavirus y comunicar que se encuentra perfectamente recuperado de una posible gripe común.

Pablo Rivero dudaba al terminar de cortarse el pelo si se le había ido un poco la mano... y no es para manos después de haberse rapado media cabeza. El actor de 'Cuéntame' ha elegido rebajarse el volumen de los laterales y mantener un largo tupé en la parte superior. Puede aprovechar ahora que no tiene que dar vida a un personaje de los años 90.

El actor Will Smith no ha seguido la estela de las celebrities que han decidido cortarse el pelo, en su caso el cambio viene dado por la barba ya que ha optado por no afeitarse durante estas semanas de confinamiento y los resultados son ya bien visibles.

El deporte cambia de imagen

Otro que ha decidido no afeitarse ha sido el tenista Rafa Nadal que ya luce perilla y bigote, una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados cuando pisa la cancha.

Mucho más radical es el cambio de Iker Casillas que ha difundido una imagen en su Instagram con la cabeza totalmente rapada y con un mensaje esperanzador para todos sus seguidores: "Vendrán noticias positivas. Juntos"

Ver esta publicación en Instagram Vendrán noticias positivas. Juntos. 🌎 #felizfindesemanapeseatodo 💪 Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas) el 27 Mar, 2020 a las 11:37 PDT

Su ex compañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, no podía quedarse atrás si el resto de las celebrities cambiaban de imagen. Todo ha quedado en familia, su mujer Giorgina Rodríguez ha sido la responsable de afeitarle la cabeza mientras que su hijo era el cámara que lo grababa. "Quédate en casa y mantente estiloso" era la recomendación que hacía a su legión de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Stay home and keep stylish 💇🏽‍♂️👩‍❤️‍💋‍👨 #stayhomestaysafe Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 4 Abr, 2020 a las 5:40 PDT

¿Quién sabe? Quizás el confinamiento sirva para descubrir algún talento oculto ¿Serías capaz de ponerte en manos de alguno de ellos?