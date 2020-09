El plan de Esther Doña, viuda del marqués de Griñón, tras quedarse 'sin herencia'

Esther Doña, de 42 años, abandonó a mediados de junio su residencia, el palacio de 'El Rincón', propiedad de Carlos Falcó, en la que permanecía desde la muerte del marqués de Griñón, que falleció a los 83 años el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus.

Aunque ella podía haberse quedado a vivir en el palacio, situado en Aldea del Fresno, decidió marcharse después de que los hijos de su difunto marido lo pusieran a la venta inesperadamente. La marquesa se fue por voluntad propia tras no haber podido llegar a ningún tipo de acuerdo con los hijos de Carlos Falcó.

Esther se marchó únicamente con sus pertenencias y su perrita Chloé, la bichón maltés que Carlos le regaló en 2018 por Navidad. Con una mano delante y una detrás, se ha publicado que la marquesa no ha recibido nada de la herencia del que fue su marido, ya que hicieron separación de bienes antes de su boda en 2017.

No obstante, sería de extrañar que no hubiera quedado nada para ella. Sin embargo, su último trabajo parece indicar que quizá lo que recibió no es suficiente para seguir viviendo.

Esther Doña ficha por la televisión tras quedarse 'sin herencia'

La exmodelo malagueña, que ahora vive en el piso que tenía en Majadahonda, a las afueras de Madrid, será colaboradora de La Hora de La 1, el nuevo matinal de Televisión Española que comenzará el 7 de septiembre.

La última mujer del marqués de Griñón salta así a la televisión en un programa que presentará Mónica López desde el próximo lunes, a las 8 de la mañana. Un trabajo que además de darle dinero para poder vivir le 'conecta' con su marido: "Estoy muy ilusionada con el nuevo proyecto de colaboración de televisión. Estoy segura de que me lo ha enviado Carlos", ha dicho en la revista '¡Hola!'.

Televisión y exclusivas: sus nuevas fuentes de ingreso

Tras mantenerse alejada de los medios durante los cuatro años que duró su relación con Carlos Falcó, ahora, tras la muerte de éste, Esther salta a los platós y a las revistas, quizá para buscarse una fuente de ingreso segura.

Además de su fichaje por La 1, la viuda del marqués ha concedido alguna que otra exclusiva. La última podemos leerla esta semana en la revista ¡Hola!.

He vivido la peor época de mi vida. Perder a tu marido es una de las peores cosas que te pueden pasar

En ésta, Esther ha confesado que lo ha pasado mal: "He vivido la peor época de mi vida. Perder a tu marido es una de las peores cosas que te pueden pasar… Pero perderlo de esta manera, sin poderte despedir, sin poder cogerle de la mano… Es terrible, es una gran pesadilla. Sientes mucha impotencia, piensas en él, que está solo, sin nadie a su lado…".

La exmodelo también ha asegurado que le sorprendió el fallecimiento de su marido, ya que estuvieron "hablando por videoconferencia hasta unas horas antes. (...) Fue imposible de aceptar".

"Yo también sufrí la enfermedad del coronavirus… Y más tarde me intervinieron quirúrgicamente (de cierta gravedad). Estaba previsto, pero por el tema de la Covid tuvimos que aplazarla. En cuanto se pudo, la realizaron y todo salió bien", ha añadido.

Una relación muy cuestionada

La relación de Esther Doña nunca fue buena con sus ninguno de los cincohijos de Carlos Falcó, por lo que suponemos que no les ha hecho nada de gracia su salto a los medios.

La relación entre Carlos Falcó y Esther Doña, además, siempre fue cuestionada por todos sobre todo por su diferencia de edad de 41 años. Ambos salían desde 2017, y se casaron en una boda secreta e íntima en el palacio de 'El Rincón' en régimen de separación de bienes para evitar (más) habladurías.

Días después de darse el 'sí, quiero', celebraron un fiestónpor todo lo alto con muchos rostros conocidos como Mar Flores, su exmarido Javier Merino, Carmen Martínez-Bordiú, Fiona Ferrer, Mónica Martín Luque, Marina Castaño y su marido, el doctor Enrique Puras; Kalina de Bulgaria y Kitin Muñoz, la diseñadora Rosa Clará y su marido, Josep Artigas, Emiliano Suárez y Carola Baleztena, y el cantante Juan Peña.

Veremos cómo le va ahora a Esther en su nueva vida.