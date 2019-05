Las Azúcar Moreno, Toñi y Encarna Salazar, abandonaron 'Supervivientes 2019' el pasado domingo. Argumentaron que no podían más, pero todo apunta a que tenían todo planeado desde hace meses.

Este jueves, acudieron al plató de Telecinco para ver cómo Jorge Javier Vázquez las humillaba delante de miles de espectadores y destapaba, a medias, la treta.

Escarnio público a las Azúcar Moreno

Jorge Javier estaba más enfadado que nunca. "El domingo se produjo el abandono de Las Azúcar Moreno de una manera absolutamente injustificada y poco profesional. Las hermanas Salazar han dejado tirados al programa y a Mediaset España. Que nadie aplauda, las vamos a recibir en silencio”, dijo el presentador muy serio antes de dar paso a las exconcursantes.

Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo hiciésemos vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado

"Tú dices que es de una manera injustificada pero para nosotras no es así; preferimos abandonar a hacer un mal concurso. La cabeza nos jugó una mala pasada”, decía Toñi, intentando justificarse antes de que Jorge Javier las cortase duramente.

"Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo hiciésemos vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado. El silencio os favorece”, aseveró Jorge.

Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa

"Habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en ‘Supervivientes 2019’. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa”, continuó el presentador.

Si se supiese lo que habéis hecho creo que no volverías a pisar ni un plató ni un escenario

"Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado…", dijo Jorge Javier dirigiéndose a la audiencia. "Si se supiese lo que habéis hecho creo que no volverías a pisar ni un plató ni un escenario. Es muy ruin y muy mezquino todo, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así”, finalizó Jorge Javier.

Las hermanas asentían en todo momento, asegurando que eran conscientes de lo que habían hecho y que asumían las consecuencias de sus actos.

El plan de las Azúcar Moreno

A pesar de que la productora y la cadena prefieren no desvelar lo que ocurrió, por las palabras del presentador se deduce que las hermanas tenían todo planeado desde el comienzo del reality. Ambas habrían urdido un plan para abandonar justo cuando lo hicieron.

Además, Jorge Javier dio a entender que no iban a pagar la penalización, o al menos no en su totalidad, ya que habrían tejido una treta para librarse. Quizá la operación de un familiar, un asunto judicial, un tema de salud, algún evento profesional... algo que anularía algunas de las cláusulas del contrato.

Es por ello que todo Mediaset está tan enfadada con ellas, porque el plan les ha salido a pedir de boca. No obstante, ahora tendrán que tragarse escarnios públicos como el de anoche. Y los que les quedan...

¿Qué opinas de todo esto? ¿Jorge Javier se pasó?