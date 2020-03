Escándalo en Francia por las bromas de Carla Bruni con el coronavirus (y hay vídeo)

La crisis del coronavirus ha pillado a muchos de sorpresa. Tanto es así que numerosos personajes públicos, haciendo caso a la pasividad de los gobiernos europeos, hicieron bromas acerca de la enfermedad que hoy nos tiene confinados en nuestras casas.

En España fueron Susanna Griso y Risto Mejide los que expresaron comentarios poco oportunos acerca de la alarma sanitaria del Covid1-19: ella animó a las mujeres a acudir al 8-M "a pesar del coronavirys" y él ironizó con la preocupación de las personas).

En Francia, por su parte, la peor parte se la ha llevado Carla Bruni, mujer del expresidente francés Nicolás Sarkozy, quien hizo bromas sobre esta enfermedad.

Carla Bruni, pillada haciendo bromas sobre el coronavirus

"Somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas. No tenemos miedo al coronavirus, nada", decía Carla Bruni el pasado 28 de febrero durante la Semana de la Moda de París al CEO de LVMH, Sidney Toledano, mientras además fingía toser, riéndose de la alarma sanitaria.

Unas palabras que fueron grabadas en vídeo y que hoy circulan como la pólvora por la red.

Carla Bruni-Sarkozy bien conne.« On a peur de rien nous. On n’est pas féministe, on craint pas le coronavirus. » pic.twitter.com/b9RJFLbAHV — miette / . || | | - (@heylimero) March 4, 2020

Ella sí que pide perdón

A diferencia de los famosos españoles previamente mencionados, Bruni sí que ha reconocido que su actitud fue inapropiada y por ello ha pedido perdón.

"Me gustaría pedir perdón a todos los que han visto este vídeo y se horrorizaron. También me gustaría señalar que no refleja mis sentimientos reales", ha dicho en su cuenta de Instagram, tras, no obstante, intentar excusarse al asegurar que el vídeo ha sido montado adrede para dejarla en mal lugar.

Sea como fuere, en Francia la polémica está servida y a la ex 'primera dama' le han llovido las críticas por sus comentarios.