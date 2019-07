María Patiño es una de las colaboradoras más populares del universo 'Sálvame', con todo lo que la fama conlleva. Durante la emisión del programa vespertino, la periodista ha hablado sobre una afección psicológica que le provocó problemas en el pasado.

En el espacio de 'Sálvame' dedicado a 'Supervivientes', en el que han hablado sobre la situación de Chelo García-Cortés e Isabel Pantoja, María ha afirmado que no podría concursar ya que un trastorno alimenticio que sufrió en la adolescencia podría, según ha aseverado: "Pasarme factura".

Se trata de la bulimia que sufrió en el año 2014, algo que vivió como una adicción. Sin embargo, ahora está ya recuperada y muy involucrada con la causa: "Es muy difícil salir, pero se puede lograr. No está relacionado con el tema de ser delgada, sino con la exigencia. Es una adicción y es una forma que tenemos de castigarnos porque no nos valoramos. Hay veces que se me olvida, pero evito darme atracones porque me puede pasar factura. Ahora he aprendido a tomarme una tarta de chocolate sin sentirme culpable".

Varios medios han aprovechado el momento para reflejar las palabras de María Patiño, hecho que la periodista no se ha tomado muy bien. Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter.

Sufrí hace años un trastorno de alimentación. Hay tanta ausencia de información sobre el tema q resulta penoso leer titulares de prensa — Maria patiño (@maria_patino) 9 de julio de 2019

María Patiño: una gran desconocida

A pesar de que es uno de los rostros más populares del mundo de la crónica social, poco se sabe de la vida privada de María Patiño. Más allá de su participación en programas como 'Sálvame' o su labor como presentadora en 'Socialité', Patiño tiene también una vida fuera de la televisión, en la que es feliz junto a su marido y su hijo.