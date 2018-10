Emma García le dedica unas palabras a Toñi Moreno tras ‘quitarle’ el programa

Los últimos días están resultando complicados para Toñi Morenotras la decisión de Mediaset de quitarla como presentadora del programa de ‘Viva la vida’, en el que llevaba al frente desde el 20 de mayo de 2017, y pasar a ponerla el frente de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

La presentadora catalana ha soltado más de una lágrima por ello, ya no sólo por el vínculo sentimental que tiene hacia el programa y a sus compañeros, sino porque pasará a conducir un espacio destinado al público más joven, -algo en lo que no tiene experiencia-, y que además atraviesa un delicado momento desde hace tiempo ya que no logra remontar en audiencia.

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre este intercambio de presentadoras, nada beneficioso para Toñi Moreno, Emma ha querido enviarle un mensaje a Toñi Moreno a través de las redes sociales. “Hay personas con las que conectas nada más conocerte y tú, Toñi Moreno, eres una de ellas. Con tu cariño afronto la nueva etapa y con la tranquilidad de que vas a cuidar a mis chic@s y viceversa. Te lo he dicho varias veces estos días pero quiero decírtelo una vez más: ¡¡¡Te quiero, amiga!!”. El texto finaliza con un corazón y está acompañado de una foto en la que están las dos presentadoras.

Toñi Moreno también ha querido enviarle un mensaje a “su amiga” Emma deseándole mucha suerte: “Esta foto me la mandaste tú amiga Emma García el día que la pusieron en los pasillos de Telecinco. Te alegraste tanto... porque era como darme la bienvenida oficial a esta gran familia de Mediaset. Y como familia que somos, nos apoyamos, nos cuidamos y nos queremos. Te lo he dicho estos días por teléfono, pero quiero que lo sepa el mundo.... mucha suerte en tu nueva etapa amiga!!!! . Estás muy bien rodeada”.