Emma García incomoda a Shaila Dúrcal por hablarle de su dedo amputado con insistencia

Shaila Dúrcal reapareció este sábado en televisión tras un año fuera de España y después el aparatoso accidente que sufrió en uno de sus dedos, y que tuvo que ser amputado.

La cantante visitó el programa 'Viva la vida' (Telecinco), donde agradeció el interés de los medios patrios por ella. "Gracias por estar pendientes de mí", aseguró la hija de Rocío Dúrcal ante la preocupación de Emma García por su mano.

Emma García incomoda a Shaila Dúrcal

El accidente lo dio a conocer Shaila en su Instagram: "Lo publiqué desde el corazón, todavía era un poco surrealista para mí. Me nació y quería compartirlo con la gente".

La artista reconoció que ha perdido "un trocito del dedo, pero no pasa nada, no se nota". Emma siguió preguntando al respecto, algo que incomodó a Shaila, que no paraba de taparse la mano accidentada con la otra.

"Pero, ¿estabas cortando algo con un cuchillo?", le preguntó la presentadora. "Mira, no me gusta hablar de ello, fue una estupidez mía, y ya tengo que vivir yo con ello y no me apetece hablar de eso en sí. Lo importante es que podría haber sido peor; y me ayudó a dejar de fumar, no hay mal que por bien no venga", zanjó.

Enseña su dedo en un evento

La reticencia que tuvo la hija pequeña de Rocío Durcal en mostrar su dedo en Telecinco no la tuvo en un evento al que acudió el mismo día, donde lo mostraba con naturalidad.

La cantante acudió a la Asociación Internacional de Prensa de ‘Las Vegas’ para recibir su premio ‘Máximo Orgullo Hispano’. Y allí, mostró las secuelas de su accidente sin problema.

¿Qué tal te cae Shaila? ¿Y Emma?