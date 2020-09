La inesperada confesión sexual de Emma García.

Emma García, de 47 años, nos ha dejado a todos sorprendidos después de dar algunos detalles de su vida íntima y sexualcon su marido Aitor Senar, con el que lleva casada 20 años.

La presentadora de 'Viva la vida' siempre se ha caracterizado por ser una persona muy discreta. Sin embargo este domingo se dejó llevar con Torito y contó algunas confesiones sexuales.

El reportero dio paso a su sección '24 horas con...', en la que pasa el día con un famoso. Emma le preguntó con quién le gustaría a él pasar todo un día, a lo que Torito respondió sin titubear: "Con Pablo Alborán, me encantaría y más ahora que está liberado". "Si lo consigues, yo también voy", le respondió la vasca, que es también una gran fan del cantante.

"A ver si os creéis que en 20 años con mi marido me he chupado el dedo"

De repente, Torito se lanzó a preguntarle: "¿Alguna vez has hecho un trío?", a lo que Emma García respondió con total naturalidad y para sorpresa de todos: "Sí. Si preguntas yo te respondo". La reacción de sus compañeros fue de sorpresa, incluso algunos se rieron.

"Os digo una cosa, tan liberales que sois. Hacéis una pregunta y 'jajaja'. De verdad que nos entiendo", les dijo a sus compañeros. Después añadió: "A ver si os creéis que en 20 años con mi marido me he chupado el dedo".

Emma nos está dando a conocer su lado más picante. Durante el confinamiento reconoció abiertamente a sus compañeros de trabajo que se sentía muy activa en el terreno íntimo. "Los primeros días estaba tan preocupada (por el coronavirus) que no tenía ganas. Ahora ha llegado un momento que me he venido arriba. Llego a casa y me despeloto...No me tocan mucho, me mandan directamente a la ducha", señaló con tono de humor.