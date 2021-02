Elsa Pataky y Chris Hemsworth son la típica imagen del compromiso, del amor eterno y de la familia feliz. La española y el australiano se casaron hace diez años y tienen tres hijos en común. Ella lo dejó todo por él y por formar un nido en Australia, rodeados de animales y naturaleza. Una vida de ensueño que podría haber llegado a su fin.

Según apuntan numerosos medios extranjeros, que siguen de cerca los pasos de la pareja de actores, el matrimonio está atravesando una fuerte crisis después de que salieran a la luz unas polémicas fotos de Chris en las que aparece cariñoso con su compañera de reparto, Pom Klementieff.

Las fotos de Chris con otra mujer no gustaron a Elsa Pataky

La revista Woman's Day es una de las publicaciones que apunta en esta dirección. En el interior, recuerdan lo que hemos destacado antes, que ella lo dejó todo por él, así como declaraciones de la actriz en las que confesaba que su matrimonio había pasado por "altibajos" y que requería"trabajo constante", especialmente porque él tiene muchos rodajes y compromisos fuera de casa.

Ahora, sin embargo, todo ha tornado al negro y ha sido por culpa de él, según detallan fuentes cercanas a la pareja al tabloide.

La causa del disgusto de Elsa con Chris han sido unas fotos en las que él aparece con su compañera de reparto, Pom Klementieff, en una fiesta del elenco. "Chris y Pom estuvieron charlando un rato y no sabían que estaban siendo observados". La fuente continúa: "Chris es muy amable con todos sus compañeros, pero a todo el mundo le llama la atención el parecido que tienen Pom y Elsa. Siempre hay rumores al respecto en el set de rodaje...". Esta es una de las instantáneas:

Cansada de ser ama de casa

Según los tabloides, Elsa además está cansada de quedarse en casa cuidando de los niños mientras él se pasa el día fuera trabajando y de fiesta. Aunque es cierto que Elsa colabora como imagen de algunas marcas, hace mucho que no tiene un papel destacado en el cine ni en la televisión, concretamente dos años, desde 2018.

Habrá que esperar a ver si los protagonistas se pronuncian al respecto o si emiten algún tipo de señal de que no están en crisis. Cabe destacar también que esta no es la primera vez que los rumores de ruptura planean sobre la pareja, pues a lo largo de estos diez años ha habido innumerables afirmaciones parecidas. Esta vez, no obstante, todo cobra una cariz diferente, ya que Elsa tiene 44 años y la carrera completamente parada, mientras él es más joven (37) y no para de trabajar.