El enfado de Isabel Pantoja, la relación de Ares Teixidó con David Bustamante hasta el pasado junio y el nuevo negocio de Paula Echevarría

Ares Teixidó: “David y yo estábamos muy enamorados”

La presentadora y exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha vuelto a conceder una exclusiva para hablar de su relación con David Bustamante, algo que los dos negaron en su día. Ares Teixidó desvela los detalles de su romance con el cantante: “David y yo estábamos muy enamorados”.

Además revela que se estuvieron viendo “a escondidas hasta junio”, cuando él ya estaba con Yana Olina, la bailarina de ‘Bailando con las estrellas’. “Todo lo que sufrí me ha costado la salud”, se ha lamentado (Lecturas).

Esta misma revista se hace eco de unas declaraciones de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, en las que desvela que acude “al psicólogo cada semana” después de unos meses muy duros para ella, llena de cambios.

Isabel Preysler desmiente ser la mayor beneficiada de la herencia de Miguel Boyer

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler acudieron a la fiesta de Porcelanosa en la que se celebraba también el 70 cumpleaños del príncipe Carlos en el palacio de Buckingham. La pareja ha hecho un reportaje extenso para ‘¡Hola!’ donde posan muy cariñosos y en el que Isabel desvela que el Nobel ya “está soltero.Los papeles ya están en regla, incluso el último que faltaba de Perú. Podríamos casarnos en cualquier momento”. Sin embargo, descarta esa idea de pasar por el altar porque “estamos maravillosamente bien como estamos”.

Isabel también ha hablado del reparto de la herencia de Miguel Boyer, cuyos detalles han trascendido esta semana a pesar de que el reparto se hizo el pasado 13 de febrero de 2018. Aunque se ha publicado que la que más habría ganado en la partición habría sido ella, Preysler lo ha desmentido: “No he sido la gran beneficiada en el reparto de la herencia. He recibido lo que dice la Ley para cualquier viuda y lo que reciben las viudas en la mayor parte de los casos”.

Su representante legal, Javier Ruiz Paredes también ha expresado lo mismo: “Isabel no es la gran beneficiada, nada más lejos de la realidad”. A Isabel le ha correspondido lo que ha decidido el albacea y tiene, como cualquier viudo, el usufructo sobre un tercio de los bienes.

El nuevo negocio de Paula Echevarría

La actriz, de 41 años, cuenta con casi tres millones de seguidores en Instagram y es una de las cinco mujeres más populares en las redes sociales. Se ha convertido en una referencia para muchas féminas a la hora de vestir, por cada post que publica llega a cobrar 5.000 euros y ahora está en marcha su nuevo proyecto empresarial.

Para sacar un mayor provecho de todo esto y convertirse en una verdadera ‘influencer’, Paula Echevarría está elaborando una página web que acoja todos los productos y firmas a las que representa, y en la que se vean los productos en los que ella ha participado en el diseño, como es el caso de unas gafas de sol o perfumes. Lanzar su propia línea de ropa y que luego la luzca en los photocalls y actos podría resultarle muy rentable (Semana).

Isabel Pantoja y su hija, enfadadas de nuevo

Poco les ha durado a madre e hija la reconciliación. Nada más salir de ‘Gran Hermano VIP’ Isa Pantoja y su madre se vieron e hicieron las paces pero unas semanas más tarde, la tonadillera ha vuelto a enfadarse con su hija Isa Pantoja.

El motivo no es otro que la entrevista que concedió Chabelita en ‘Sábado Deluxe’ el pasado sábado, en la que habló de su madre, su tío y su abuela, algo que no ha sentado nada bien a Isabel Pantoja, que se siente decepcionada con su hija.

Isa confesó que su tío Agustín era la persona que más daño le había hecho en la vida y reveló: “Parte de mi familia le ha hecho creer a mi madre que se tiene que sentir agradecida porque en un momento de su vida, tras la muerte de Paquirri, se hacen cargo de mi hermano. Ahora mantiene a todos, pero ella lo ve normal. No se queja ni nada. Si no hubiera hecho caso al qué dirán, hubiera sido más feliz”.

También habló de María del Monte, la examiga de su madre, con la que convivió los cinco primeros años de su vida: “Cuando cumplí 12, ella llamó para que fuera a su casa y me llevó Dulce. Estuve una semana y súper contenta. Después de esto quise volver a ir, pero mi madre no me dejó porque me dijo que María había hecho un comentario feo de mi hermano”.

Además se emocionó al hablar de personas que estaban en su vida y de repente desaparecieron de un día para otro como fue el caso de María Navarro, a la que “echa mucho de menos” porque “entendía mis problemas familiares”. Sobre Dulce aseguró que sigue teniendo relación pero sólo por el niño. “La he perdonado pero la relación no es la misma. Se sentó en un plató y vino a por mi madre. Yo tengo que poner límite a eso”.

Otro de los temas que destacan las revistas esta semana es el 80 cumpleaños de la reina Sofía, junto al nuevo papel de la princesa Leonor en Casa Real después de que haya leído por primera vez en público este miércoles, coincidiendo con el día de su 13 cumpleaños.