Este domingo se emitió el debate de 'Supervivientes 2019', llamado 'Conexión Honduras'. Jordi González, el presentador, se convirtió en el protagonista del programa por abroncar duramente a Violeta Mangriñán.

La joven tuvo que ser evacuada de la isla porque no estaba tomando líquidos ni comida, lo que hizo que estuviese muy débil. Ella dijo en todo momento que no podía comer ni beber nada porque tenía náuseas. De hecho, acabó vomitando.

El equipo médico, tras tomarle la tensión y hacerle pruebas, decidió que lo mejor era evacuarla y tenerla controlada para que bebiese y no se deshidratara.

Jordi, en cambio, no se creyó que Violeta se encontrase mal, y pensó que todo era una estrategia para que la expulsaran del concurso y no tener que irse ella por iniciativa propia, evitando así pagar la indemnización.

Cuando se lo dijo en directo, ella se echó a llorar diciendo que era mentira. "Pero Violeta, ¿crees que somos imbéciles? Estás haciendo todo esto para volver a España sin pagar la multa", le dijo él. La joven, ex de 'Hombres y Mujeres y Viceversa' negó todo.

Críticas feroces contra Jordi González

Los espectadores el programa se pusieron del lado de Violeta, y eso que era una de las concursantes menos queridas. La actitud de Jordi la convirtió en víctima, y la audiencia cargó contra el presentador duramente en Twitter, donde se vertieron comentarios negativos de todo tipo. Recogemos algunos:

Mentiroso y metemierda Jordi, diciendo que sus compañeros han dicho que lo está haciendo para irse sin pagar, siendo totalmente MENTIRA. Esta noche Jordi, ASCO TOTAL.#ConexiónHonduras2pic.twitter.com/SiFbGDSU90 — jungle or i troll!! (@juacons) 5 de mayo de 2019

No se pero me da que Jordi Gonzalez la está cagando pero bien con Violeta #ConexionHonduras2 — Dubi (@Dubilast) 5 de mayo de 2019

#ConexiónHonduras2 BABOSOSO MAN Jordi González, lo que has dicho, no ha sonado cabrón, ha sido cabrón, no ha tenido cojones de reconocer que si la ha llamado tramposa. Hace falta ser MALA PERSONA para intentar humillar a alguien más débil usando mentiras para ello VOMITIVO pic.twitter.com/MipiCURRR1 — deckard40 (@deckard1965) 5 de mayo de 2019

#conexiónhonduras2La actitud de Jordi está siendo asquerosa y como profesional es pésimo — Manu lopez (@manurubiillo) 5 de mayo de 2019

Ufff madre mia Jordi!!! Mira que no me cae bien Violeta , hablarle como le has hablado a una niña.. Expulsión de Jordi yaa!!!! #ConexionHonduras2 — Olatz (@mixina25) 6 de mayo de 2019

Un premio a Jordi por ser el presentador mas metemierda y manipulador de la historia. Bravo.#ConexionHonduras2pic.twitter.com/y7mnVX7klZ — Ferrera Rocha⭐️ (@Escucha25536391) 5 de mayo de 2019

