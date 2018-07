Cristina Pedroche habla de los rumores de embarazo y le envía, enfadada, un mensaje a Kiko Hernández

Cristina Pedroche, de 29 años, está muy enfadada después de que el pasado martes Kiko Hernández dijera en ‘Sálvame’ que estaba esperando un hijo. “Hace dos días vieron salir a Cristina Pedroche y David Muñoz de una clínica de Vallecas que es frecuentada normalmente por personas que van a hacerse ecografías y controles de embarazo”, señaló, para después añadir: “Nuestras felicidades a Cristina y David si se confirma vuestro embarazo”.

Unos rumores que no han hecho ninguna gracia a la presentadora y colaboradora de ‘Zapeando’, que ha querido desmentir que esté embarazada utilizando la nueva función de Instagram, IGTV, que permite subir vídeos de gran duración. Aquí ha negado tajantemente los rumores: “No, no estoy embarazada, no vamos a tener una Pedrochita ni un Dabizito, lo siento”. Debido a que muchos seguidores le preguntaron por qué no hizo sus famosos vídeos antes del programa, ha aclarado que era porque le dolía mucho la tripa.

Cristina a Kiko: “Antes de soltar algo así, llámame, pregúntame...”

Cristina también se ha mostrado muy enfadada con Kiko Hernández y le ha querido mandar un mensaje: “Antes de afirmar algo así, llámame, consúltame... Más que nada porque tengo familia y amigos preguntándome si es verdad que estoy embarazada y se me queda una cara...”. Después ha explicado que su visita al ginecólogo se debió a una revisión rutinaria, no se trataba ni de su primera ecografía ni de que se esté sometiendo a un tratamiento de fertilidad, como comentó Kiko.

Después se ha mostrado en contra de la presión que se ejerce sobre las mujeres con la maternidad: “Se nos dice que a partir de los 30 ya se nos va a pasar el arroz, que luego no vamos a poder, que si no tenemos hijos no vamos a ser mujeres completas, ni vamos a ser felices.. El caso es que la presión al final siempre acaba en la mujer porque una mujer de 30, 40, 50 años que está soltera y que no tenga, no pueda o no quiera tener hijos, es una solterona mientras que en el caso del hombre se es un soltero de oro. Que todo esto viene porque me vieron entrar en el ginecólogo y ya han dicho que era una clínica de fertildiad, que iba a hacerme las primeras ecografías. Bueno, que estamos en verano y no hay noticias. Todas las mujeres debemos ir como mínimo al ginecólogo una vez al año y eso era lo que estaba haciendo yo...”.

Pedroche: “No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro”

La presentadora ya se refirió a este mismo tema hace unos días, ante la pregunta que más le hacen de los últimos años de ‘el niño pa’ cuando’ y escribió esto en redes sociales: “No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro”.