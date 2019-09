Cómo puedes personalizar tus prendas de forma gratuita en Zara, Mango y más

En un mundo globalizado donde vivimos bajo los dictámenes de las grandes compañías de moda, cada vez es más complicado diferenciarse a la hora de vestir. Este deseo de destacar, de sentirse únicos, está siendo aprovechado por las marcas que han visto en la customización de prendas y accesorios un nuevo terreno de negocio por explotar.

El coste por la incorporación de un servicio de personalización es bastante bajo si lo comparamos con los beneficios que pueden aportar. Estos beneficios no son sólo económicos, está comprobado que el realizar prendas personalizadas contribuye a la fidelización del cliente con la marca. Cuando un cliente personaliza una prenda siente que está comprando algo único, especial e irrepetible y es así exactamente como la marca le hace sentirse.

Esta tendencia no está ligada sólo a las grandes firmas

Las grandes firmas de lujo llevan tiempo apostando por ello para dar un servicio aún más exclusivo a su ya exclusiva clientela. Si Louis Vuitton permite grabar iniciales en sus icónicos bolsos en marrón y tostado, Gucci te invita a personalizar sus zapatos y prendas de ropa.

Zara permite personalizar sus prendas

Pero esta tendencia no está ligada sólo a las grandes firmas, cada vez son más las marcas masivas que se suman a la personalización de las prendas. El gigante Zara no podía quedarse atrás y este año ha lanzado una colección de ropa personalizable que cuenta con prendas vaqueras y sudaderas que se pueden customizar. El cliente puede elegir bordar su nombre, o cualquier otra palabra, realizando una prenda que será única y reflejará su personalidad.

Esta colección cápsula ha sido bautizada como "Edited" y está disponible en las líneas de mujer, hombre y niños. Además la marca gallega ha querido que todas las prendas susceptibles de ser personalizadas estén fabricadas con materiales sostenibles. El algodón reciclado y orgánico que se ha utilizado, por ejemplo, sigue unos procesos de fabricación que utilizan menos agua de lo habitual.

¡Pero no nos volvamos locos! Todo tiene sus limitaciones y esta no es la excepción. Aquí los límites nos vienen marcados por el número de caracteres, que no pueden superar los nueve, aunque sí que tenemos una variedad tanto en los colores que podemos elegir como en las tipografías. Además, en algunas prendas, tenemos varias zonas distintas donde colocar nuestra palabra.

Qué prendas podemos customizar

¿Qué prendas están disponibles para customizar? Las prendas vaqueras son las protagonistas de esta colección, encontrando pantalones, cazadoras y shorts. Pero también contamos con sudaderas y bolsos tipo shopping bag. Si estás convencido y deseando ponerte a crear tu propia prenda de Zara, sólo tienes que entrar en su tienda online o visitar la selección de puntos de venta elegidos en Bilbao, Londres, Nueva York y Shangai.

Más allá de Zara

Si Zara ha comenzado en el 2019 con esta tendencia, Mango le saca un año de ventaja en este campo ya que desde el verano pasado cuenta en su línea masculina con un servicio de personalización. Sea por la experiencia o por ambición, la customización de Mango tiene muchas más posibilidades. El cliente puede personalizar camisas, polos, chaquetas, americanas y distintos accesorios, y no sólo con palabras, donde existen cuatro tipografías diferentes, sino también eligiendo entre un amplio catálogo de iconos. Mango ofrece este servicio tanto en su tienda online como en diez tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Valencia.

Otra marca que pone a disposición de sus clientes la personalización es Muji. La firma ha traído a su tienda del Paseo de Gracia de Barcelona una bordadora desde Japón. En este caso el diseño va más allá de la ropa y se extiende a otro tipo de productos como zapatillas, toallas o cajas de lino. En el catálogo podemos encontrar más de 200 diseños diferentes para confeccionar la pieza que mejor se adapte a nuestro gusto.

La firma de marroquinería La Portegna ha lanzado igualmente una colección pensada para grabar con letras de colores. Su línea cuenta con una amplia variedad de accesorios como fundas de gafas, bolsos, monederos, zapatillas...

Uno de los sectores tradicionales en la personalización ha sido la joyería. Desde siempre sus piezas han sido grabadas con fechas, frases o nombres. Sin embargo, la tendencia hoy son los colgantes y pendientes con iniciales, moda a la que se han sumado firmas como UNOde50, PDPaola, Aristocrazy, María Pascual, Apodemia o Agatha París.

¿Preparado para empezar a diseñar?