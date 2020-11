Clara Lago y Dani Rovira: mentiras y verdades de su relación

Dani Rovira y Clara Lago rompieron en mayo de 2019, y aún hoy, más de un año después, siguen siendo noticia por su íntima relación. Los protagonistas de 'Ocho apellidos vascos' se conocieron en el rodaje de la película en 2014. Tras cinco años, la pareja decidió tomar caminos separados. Según desveló Dolcevita en exclusiva, una tercera persona habría propiciado, a todas luces, esta ruptura.

El fin de este noviazgo fue de los más sonados del 2019, pero poco a poco ambos fueron acercándose hasta el punto de que todos pensábamos que habían vuelto, o al menos habían decidido ser amigos especiales. Hoy han salido nuevas informaciones al respecto de esta pareja.

Clara Lago y Dani Rovira: verdades de su relación

Desde que rompieron, les hemos visto irse de vacaciones juntos, solos, en plan pareja. Se fueron a Oporto, Portugal. Subieron fotos de su escapada ¿romántica? a Instagram con textos como: "Hay regalos que no se pueden comprar, ni encargar, ni envolver... Y no sé qué hago escribiendo esto, porque tampoco se pueden explicar" (Dani Rovira dixit).

Aprender a disfrutar del momento presente como del oxígeno que respiramos: tomarlo dejando que te llene hasta el último recoveco del pecho, dándote la vida como por arte de magia... y después dejarlo ir, aprender a soltarlo... Ese es el reto y ese es el regalo", escribió ella.

Tras este viaje y más muestras de amor, llegó el apoyo incondicional de Clara a Dani en su lucha contra el cáncer, algo normal y que todos esperábamos, dicho sea de paso.

No obstante, el apego, los viajes y las muestras de cariño continuos revelaban que habían vuelto a salir. Pero ahora resulta que no. ¿Nos lo creemos?

¿Mentiras? de su relación

Ahora, una fuente cercana a los actores ha revelado a la revista ¡Hola! que ellos no son pareja y que nunca volvieron. Que solo eran buenos amigos, almas gemelas, compañeros de vida...

Y, a ver, siendo francos: puede ser cierto. Pero que no volvieran oficialmente y en plan pareja no quiere decir que no les uniese, y les una, más que una amistad. ¿No crees? ¿Amigos con derechos, como dice Maluma? ¿Amor incondicional pero no carnal?

¿Tú qué opinas?