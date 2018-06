La tragedia de Carmen Lomana y sus críticas contra la reina Letizia

Carmen Lomana fue entrevistada por Risto Mejide en el programa ‘Chester’. En él se abrió en canal al presentador y relató la trágica historia que sufrió hace años, cuando un accidente de coche acabó con la vida de su marido, el empresario chileno Guillermo Capdevilla, en 1999.

La entrevistada mostró su lado mucho más humano y sentimental, explicando cómo fue el peor día de su vida. Ella se despidió de su marido, con el que llevaba 24 años de relación, diciéndole que estaba tan guapo que parecía que iba a una boda. Guillermo tenía una reunión de trabajo en Navarra.

Carmen recordó lo felices que eran en aquel momento, todo les iba bien y estaban muy enamorados. Cuando vino de pasar el día fuera, le extrañó que no estuviera el coche de su marido en casa y el teléfono estaba sonando. “Me llamó la Policía Foral de Navarra, me dijeron que llevaban todo el día tratando de localizarme, pero en ningún momento se me ocurrió que me llamaban por algo de un accidente”. Entonces le dijeron que fuera al hospital que no le podían decir nada más pero que era grave.

“Me quité el sujetador y se lo metí en el sudario”

Fue el trayecto a Navarra rezando por él y cuando llegó se creyó que estaba bien y vivo: “Solo tenía la cabeza vendada. No tenía nada roto, estaba monotorizado... Entonces lo abracé muchísimo y empecé a acariciarle, a decirle 'Willy ya estoy aquí, no te preocupes, que todo va a salir bien, que te has dado una torta con el coche”. Sin embargo, en cuanto llegó el médico le dio la peor noticia de su vida: “Estaba muerto, tenía muerte cerebral”.

Carmen desvela que lo pasó tan mal que quería irse con él y entonces hizo una confesión que sorprendió a todos: “Estaba tan desesperada. En ese momento me hubiera querido ir con él. ¿Sabes lo que hice? Quería darle algo mío así que me quité el suti, el sujetador, y se lo metí en el sudario. Fue una manera de darle algo mío muy pegado a mí”.

Lomana: “Letizia tiene una actitud muy arrogante”

En un momento de la entrevista, Risto puso el vídeo viral del rifirrafe entre las reinas que se produjo en Palma de Mallorca y Carmen, que aseguró ver el vídeo varias veces, dio su opinión al respecto: “Pienso que qué tremendo que esta mujer, Letizia, que ha pasado toda la vida cuidando la imagen de las niñas, en un segundo se cargue parte de la imagen de la princesa de Asturias”.

A Carmen le pareció tan reprochable la actitud de Letizia como de su hija, la princesa Leonor. “Su madre con esa actitud hizo que la niña hiciera el numerito de las manos. La niña la miró y le dio como pánico… Y mira lo que hizo con su abuela”, refiriéndose al manotazo que la dio. También apuntó que “espero que esto le sirva de lección”.

A pesar de las críticas contra Letizia Ortiz, Lomana aseguró que con ella la reina ha sido “una persona encantadora”. “A veces incluso me ha preguntado que por qué la he criticado. No critico a Letizia Ortiz, he criticado actitudes suyas con la Institución. Primero, me parece que tiene un aspecto muy arrogante, tremendo. Debería disfrutar de la maravilla de tener la oportunidad de conocer a tanta gente interesante, de disfrutar de tantas cosas por los demás desde su situación, de ser mucho más flexible, relajada, sonriente…”.