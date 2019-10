Por qué Carlota Corredera ha dejado de acudir a 'Sálvame': la razón

Carlota Corredera está desparecida de 'Sálvame'. La presentadora lleva días sin acudir a su puesto de trabajo en Telecinco, y está siendo sustituida por los propios colaboradores del mismo. De hecho, hace un par de días era Rafa Mora quien conducía el programa.

¿Dónde está? ¿La han despedido? ¿Ha dejado el trabajo y se ha buscado otro? ¿Está enferma? Te lo contamos.

Por qué Carlota Corredera no va a 'Sálvame'

La presentadora no está acudiendo a Mediaset porque se ha cogido unos días de vacaciones. Debe ser que Carlota tenía días libres para gastar, y ha decidido que este era un buen momento para hacerlo. O quizá necesitaba recargar las pilas lejos de la capital.

La de Telecinco se ha hecho una escapada exprés a Mallorca, aunque a día de hoy ya ha vuelto a Madrid. Aunque ya está en la capital, sigue de 'vacas'.

Una escapadita a Mallorca

"Hace 24 horas estaba subida a un barco en la bahía de Palma, feliz y muy bien acompañada, no se me ocurre mejor despedida del veroño, me he enamorado de Mallorca. Volveré", ha escrito Carlota con una foto en la que aparece sonriente y relajada.

Esperemos que el viaje le haya venido bien y que vuelva pronto al trabajo, si es lo que quiere.

