La grave enfermedad que tuvo Carlos Sobera (y de la que nadie se enteró)

Carlos Sobera ha vuelto a primera plana gracias al programa 'Supervivientes'. Telecinco decidió contar con él para presentar la gala de los martes de esta edición, 'Tierra de nadie', que siempre cubrimos desde Gritos.

El presentador ha despertado interés sobre su vida privada, por eso ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas', donde confiesa uno de los episodios más duros que ha vivido.

La grave enfermedad que tuvo Carlos Sobera

El verano pasado, su salud le dio un tremendo susto. "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", narra Sobera.

Pesaba que era una hemorroide

El presentador confiesa que entró al hospital "pensando que era una hemorroide": "Me operaron de emergencia. Me acojonaron. A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparado para todo. A los cuatro días estaba en casa, tuve suerte", cuenta, aliviado.

Su mujer también se llevó un susto

Carlos Sobera lleva 15 años con Patricia Santamaria, quien también tuvo un suerte fuerte con su salud. La productora teatral sufrió un derrame cerebral el pasado mes de febrero. "Patricia tuvo una hemorragia cerebral. Intervinieron rápidamente y no le han quedado secuelas", confiesa en la revista.

La pareja tiene una hija en común de 11 años. Patricia, por su parte, tiene otra hija de 21 años fruto de una relación anterior.