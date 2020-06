La imitación de Carlos Latre a Fernando Simón que está arrasando en redes

Carlos Latre ha vuelto a sorprender a la audiencia con otra de sus imitaciones a personajes de la actualidad. Después de haber parodiado varias veces al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'El hormiguero' ahora le ha tocado el turno a uno de los hombres del año, Fernando Simón,el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El humorista ha estrenado personaje y ha sido todo un triunfo. "Es un genio.Si cierras los ojos crees que es Fernando Simón", han comentado en Twitter, o "Estoy llorando de la risa", Hacía mucho tiempo que no me reía tanto!!!!!! Lágrimas como berenjenas !!!!!! Qué grandeeee!!!!!!", escribía otro usuario.

Latre ha clavado la imitación. Apareció vestido consu camisa blanca, sus peculiares pelos alborotados, una carpeta, una botella de agua y unos frutos secos. Antes de comenzar, Latre sacó un metro para marcar la distancia de seguridad con el presentador Pablo Motos, que tanto le ha criticado por su gestión frente al coronavirus al igual que ha hecho con Sánchez. Una vez medido el espacio señaló: "Perfecto así".

GRACIAS @El_Hormiguero por este rato INIMITABLE!! 🤣Gracias a vosotros por tanto cariño! 🥰Ahora seguimos en @ImprovisandoA3 ;) https://t.co/NJglTRf2HQ — Carlos Latre (@Carlos_Latre) June 29, 2020

La imitación de Latre, aplaudida y criticada

El humorista parodió uno de los momentos anecdóticos del médico epidemiólogo en el que comenzó a atragantarse y a toser en una de sus intervenciones ante los medios. "Perdón, es que me he comido una almendra y se me ha ido", decía Latre.

Las redes se han llenado de halagos hacia el nuevo personaje de Latre, aunque también ha recibido algunas críticas en Twitter como estas: "Que bajo estás cayendo Latre. D. Fernando Simón merece respeto" o "Que imiten al político que le salga de las narices, desde Rajoy a Iglesias. Otra cosa es mofarse de un científico, del distanciamiento social, etc. Eso demuestra la poca elegancia que tienen".

El presentador de 'El hormiguero' también ha sido criticado por ello: "Pablo Motos tiene fijación con Fernando Simón. Raya lo enfermizo. No hay día que no lo nombre o no lo insulte. Cuando llevas tantos años haciendo la misma mierda te agarras a cualquier clavo ardiendo..." o "Nada de gracia. Motos intentando resarcirse de sus meteduras de patas con Fernando Simón. No siempre la parodia tiene gracia".

Pablo Motos tiene fijación con Fernando Simón. Raya lo enfermizo. No hay día que no lo nombre o no lo insulte. Cuando llevas tantos años haciendo la misma mierda te agarras a cualquier clavo ardiendo...#AlterioCastroEH basura pic.twitter.com/0OYYzvfRD5 — Mario Sáez Maceín (@mariosaezma) June 29, 2020

@Carlos_Latre genial Fernando Simón!!!!! Hacía mucho tiempo que no me reía tanto!!!!!!lágrimas como berenjenas !!!!!! Qué grandeeee!!!!!!😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏 — maria paredes (@delnorteydelsur) June 29, 2020

¿Se han reído de Fernando Simon? Sí.Pero es normal, Pablo ha criticado día a día la gestión del covid... #AlterioCastroEH — 𝔽𝕣𝕖𝕤𝕟𝕖𝕕𝕒 (@SitoFresni) June 29, 2020

Pablo Motos intenta desacreditar a Fernando Simón y se demuestra que es un ignorante. Así que el siguiente paso es llevar a un imitador para reírse de él. Cuando no hay argumentos, se pasa al ataque. #AlterioCastroEH — Juan Esnow (@JuanAlbendea) June 29, 2020

No entiendo esa obsesión del Motos con el señor Simon...Ya quisiera él tener la inteligencia y educación de Simon,el Motos no puede caer más bajo es un ser cínico e hipócrita. Mira como no se mete y le besa el culo a todos los derechas y ultraderechas... — Antonia (@antoniadnmn) June 30, 2020