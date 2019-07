Qué hay de cierto en el romance entre Bradley Cooper y Lady Gaga (y qué dice Irina Shayk)

Bradley Cooper e Irina Shayk llevan tiempo en el punto de mira tras su separación en junio de este año, tras cuatro años de relación.

Al actor, de 44 años, se le está relacionando sentimentalmente con Lady Gaga (33) desde que él y la modelo rusa, de 33 años, decidieron romper y desde que se estrenó '‘Ha nacido una estrella', la película en la que ambos comparten cartel.

Bradley Cooper y Lady Gaga, ¿enamorados?

Las apariciones de Bradley con la cantante y la buena sintonía entre ambos era evidente, lo que dio pie a los rumores sobre la existencia un posible romance entre ellos.

Estos rumores han ido cobrando fuerza con el paso de las semanas, y después de que varias revistas de prensa rosa aseguraran la existencia de tal affaire.

Una de las últimas en hacerse eco de la posible relación entre Bradley Cooper y Lady Gaga ha sido ‘In Touch’, que esta semana publica que la cantante y actor ya estarían viviendo juntos en la casa del intérprete en Nueva York.

Además, detallan que incluso él ya "le ha hecho sitio en los cajones para sus cosas”. Una fuente anónima confiesa a la revista, además, que "no hay duda de que ambos están muy enamorados" y que "él es un chico al que le encantan las relaciones, así que irse a vivir juntos fue un paso lógico; ahora no tienen por qué seguir fingiendo".

Muchos días juntos

A portadas como la de 'InTouch' se suman los rumores desatados en redes sociales. Unas fotos en las que ambos salían de la casa que él compartía con Irina Shayk sirvieron para que millones de personas en todo el mundo pensaran que ambos estaban teniendo un idilio.

¿Qué hay de cierto en todo esto?

Aunque los rumores no paran de aflorar, los protagonistas de esta historia han negado la existencia de este idilio. Cuando se comenzó a hablar del tema, la cantante dijo que si se había visto amor entre ambos era porque "eran buenos actores", quitando hierro al asunto.

La revista 'People' tampoco descarta la existencia de este idilio. Fuentes próximas a los actores aseguran que "él tiene una conexión enorme y abrumadora con Gaga, pero de ahí a que se convierta en una historia de amor real... Aún es prematuro asegurar eso, y es difícil especular en este momento tan delicado". Dicha persona también narra que los rumores de este romance perjudicaron mucho a la relación que Bradley mantenía con la modelo Irina Shayk, pues él no paraba de viajar con Gaga debido a la promoción de la película.

El portal 'Us Weekly', por su parte, afirman que Bradley Cooper y Lady Gaga no están saliendo, y que ella está muy dolida con todo esto. "Gaga se sintió mal con los rumores, ya que no era fácil para Irina", señala una fuente a la revista.

"Por ahora son muy buenos amigos y hablan todo el día, pero el estilo de Bradley no es saltar de una relación a otra. Sobre todo después de todo lo que se lió con los rumores... Él no haría eso", detalla otra fuente a 'The Sun'.

Por el momento, como vemos, no hay confirmación de que ambos estén saliendo, solo que tienen una muy buena relación. No obstante, amigos, cuando el río suena suele llevar agua...

Irina Shayk, en segundo plano

Irina Shayk no se ha pronunciado al respecto. Lo único que sabemos de ella es que ha llegado a un acuerdo esta semana con Bradley Cooper por la custodia de la hija de ambos, Lea de Seine, de dos años.

Según publicó el medio 'TMZ', la expareja ha llegado a un acuerdo amistoso y han decidido fijar una custodia compartida de su hija. Además, han fijado la residencia de ambos en una misma ciudad, Nueva York.

El portal asegura asimismo que la relación entre ambos es buena. Tanto que ni siquiera tienen un acuerdo formal por escrito sobre la custodia, lo que refleja que están en "sintonía con la paternidad" y que no sienten la necesidad de ponerlo en un contrato ni de llamar a abogados.

Veremos qué acaba ocurriendo con todo esto. De momento, estaremos pendientes al próximo 26 de agosto, cuando se celebran los MTV Music Awards y en el que se espera que Bradley y Gaga acudan, ya que ambos están nominados por 'Shallow', el tema principal de 'Ha nacido una estrella'.

¿Crees que están liados o que los rumores son infundados?