La foto de Blanca Suárez en bikini que está causando furor en Instagram

Blanca Suárez lo ha vuelto a hacer. La actriz española, de 30 años, ha colgado una foto en su perfil personal de Instagram. La instantánea está causando auténtico furor en las redes sociales, donde ya acumula más de 222.000 'me gustas' en menos de un día.

La foto de Blanca Suárez que ha causado furor

Presumiendo de cuerpazo y posando en un barco, Blanca luce radiante con sombrero y un bikini amarillo y fucsia de la marca de la que es imagen.

"Si algo voy descubriendo en la vida es que para ser feliz tienes que hacer tu propio cóctel de opciones-elecciones, sólo las que a ti te hagan sonreír", escribe la actriz junto a la foto en cuestión:

Junto a esta instantánea, Blanca ha subido otra muy parecida en blanco y negro:

El verano de Blanca Suárez

La actriz aprovecha los ratitos libres que tiene para escaparse durante este verano, ya que, como ella misma confesó, se pasará los meses estivales trabajando.

Ya hizo un viaje junto a su novio, Mario Casas, en abril. Ambos se fueron a Tanzania, un destino que encantó a ambos.

"Han sido unas vacaciones merecidas y fantásticas. Nunca había estado en esa zona de África y me ha encantado. Ha sido un viaje increíble en la mejor de las compañías posible. (...) Es un descanso emocional muy importante, porque retomas cosas que escondes en tu vida. No hay nadie que te recuerde a lo que te dedicas o por qué te conocen. La gente que te mira no es por la imagen que tienen de ti sino por lo que muestras. Eres uno más y no les interesa lo que haces en tu casa", dijo a la revista '¡Hola!'.

