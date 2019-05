Blanca Suárez no descarta pasar por el altar junto a Mario Casas

Blanca Suárez y Mario Casas forman una de las parejas más de moda del panorama español. Los actores comenzaron a salir hace un año, y la verdad es que no les puede ir mejor.

Ambos han pasado unos días de viaje por Tanzania, donde han disfrutado el uno del otro sin que nadie les molestara: "Han sido unas vacaciones merecidas y fantásticas. Nunca había estado en esa zona de África y me ha encantado. Ha sido un viaje increíble en la mejor de las compañías posible", reconoce a la revista 'Hola'.

"Es un descanso emocional muy importante, porque retomas cosas que escondes en tu vida. No hay nadie que te recuerde a lo que te dedicas o por qué te conocen. La gente que te mira no es por la imagen que tienen de ti sino por lo que muestras. Eres uno más y no les interesa lo que haces en tu casa", añade.

Blanca Suárez hace balance de su relación

La bella intérprete afirma que se encuentra en un momento vital estupendo: "Estoy súper contenta y tranquila. O, al menos, intento estarlo. Por eso procuro no reflexionar sobre las cosas que no tienen importancia".

Además, se siente my dichosa junto a Mario Casas. Tras un año de relación, hace balance: "Estoy feliz y muy tranquila".

¿Habrá boda?

Blanca no descarta la posibilidad de pasar por el altar con Mario Casas, pero es cauta: "Hay que vivir el presente, es mi filosofía de vida. Los planes son futuro. No hay que adelantar los acontecimientos. Lo que hay que hacer es disfrutar la vida y ser feliz".

