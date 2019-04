Sandra Barneda y Nagore Robles siempre son muy discretas con su vida privada. La 'youtuber' y la colaboradora de televisión, no obstante, se han saltado esta norma para animar a la gente a votar con conciencia este domingo.

El beso apasionado de Sandra y Nagore

Esta semana, Nagore ha compartido una imagen de ambas besándose, con un mensaje a todas las personas que les hacen comentarios despectivos.

"Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena polla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar. Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y follamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir".

"No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar", añade, en relación a las elecciones generales.

Una relación consolidada

Sandra Barneda y Nagore Robles llevan saliendo desde 2016. Desde que comenzaron, las televisivas no han dudado en estos meses en mostrar su amor en público.

Aunque su relación va viento en popa, viven separadas. Nagore se acaba de comprar un pisito de soltera de Nagore Robles en pleno Chueca, un barrio muy de moda de la capital.