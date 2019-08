Bertín Osborne responde (y miente) tras el linchamiento en redes sociales por su opinión del feminismo

Bertín Osborne ha sido protagonista estos días en redes sociales por sus palabras sobre el feminismo. El presentador de 'Mi casa es la tuya' realizó una entrevista en El País en la que afirmó: "No sé qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido".

Esta declaración, junto con otras aseveraciones como que "España no necesita un movimiento feminista como agua de mayo", provocaron la ira de una gran cantidad de usuarios de redes sociales que se lanzaron a criticar e insultar a Bertín Osborne.

Uno de ellos rescató una polémica entrevista del pasado del cantante y Bertín decidió responder mediante un comunicado vía Twitter. Sin embargo, el periodista Antonio Maestre se ha percatado de un anacronismo que desmonta por completo el relato del presentador.

Bertín Osborne afirmó haber pegado a una mujer

En una entrevista del programa 'De la mano de...',que un usuario rescató de la web de RTVE,el presentador, López Pedrol, preguntó a Bertín Osborne si había pegado alguna vez a una mujer. Bertín respondió: "Pues mira, no creo que jamás hubiese tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo. Pero sí, lo he hecho alguna vez".

PERO QUÉ VA A SER MACHISTA @BertinOsborne SI YA HACE MUCHO QUE NO LE PEGA A UNA MUJER!!!pic.twitter.com/tfH23MNFsE — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) August 22, 2019

Estas declaraciones sacadas de contexto avivaron aún más el escándalo y alimentaron la lluvia de críticas que ha calado hasta los huesos al presentador. Por ello, Bertín Osborne decidió responder con un vídeo desde su cuenta de Twitter.

En los 43 segundos que dura el vídeo, Bertín dice lo siguiente: "Se ha publicado una entrevista mía de hace 25 o 26 años en la que yo decía que había pegado a una mujer. Vale, sí, efectivamente. A mi hija Claudia la pequeña, con cinco o seis años, con una rabieta descomunal". Además, también cuenta que fue "un azote de padre" y que no se sintió bien después de hacerlo.

Antonio Maestre caza la mentira de Bertín Osborne

Antonio Maestre se dio cuenta de que había un error en la justificación improvisada de Bertín Osborne y decidió responder a su comunicado. El periodista se percató de un anacronismo en las afirmaciones del presentador, ya que su hija Claudia Ortiz nació en 1989 y la entrevista se emitió en 1985, por lo que la explicación de Bertín no tendría ningún sentido.

La entrevista es de 1985 y su hija Claudia, a la que dice que pegó, nació en 1989. Para ser tan mentiroso hay que ser más listo. https://t.co/PeX7r7e10e — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 23, 2019

Los usuarios han viralizado el tweet y han continuado arremetiendo contra Bertín Osborne que, de momento, no ha respondido a Maestre ni ha publicado ningún vídeo más.

¿Afectará a su carrera televisiva?

Bertín Osborne forma parte de la cantera de presentadores de Mediaset y cuenta con su propio formato, 'Mi casa es la tuya', en el que entrevista a distintas personalidades del mundo artístico y mediático. ¿Podría condicionar lo sucedido a la continuidad de su programa?