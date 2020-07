Belén Esteban estalla contra los Janeiro: "No me provoquéis"

Belén Estebanestá cansada de la familia Janeiro. Aunque ha asegurado en numerosas ocasiones que prefiere no hablar nada sobre ellos, la colaboradora perdió los nervios este martes 28 de julio en Sálvame tras escuchar unas declaraciones que la periodista Carmen Pardo hizo en Viva la vida.

Pardo habló sobre de Jesulín de Ubrique, de la relación con su mujer, María José Campanario, y sobre su primera hija, Andrea, algo que no sentó nada bien a la 'princesa del pueblo' y que la hizo estallar delante de todos sus compañeros del programa.

Belén Esteban, cansada de ser "la culpable"

"Belén y Jesulín tenían un acuerdo privado entre abogados y se suponía que la niña tenía que viajar cada 15 días a Ambiciones. ¿Por qué no se hacía? Hay muchas teorías, pero siempre se le echó la culpa a Campanario y ella no tenía nada que ver. Era él quien tomaba todas las decisiones", explicó la periodista ante el asombro de 'la Esteban'.

"Él nunca ha querido hablar de su hija y de esta situación. No quería. Además, me consta que los hijos de Jesulín y Campanario han querido tener contacto con su hermana Andrea y ella seguramente también", continuó explicando en el programa presentado por Toñi Moreno.

Ante todo lo ocurrido, Belén no podía creer lo que había escuchado y le adelantaba a Carlota Corredera que no quería hablar. "No me provoquéis. ¿Sabes si eso del acuerdo cada 15 días es verdad? ¿Estás segura que los hermanos no tienen contacto? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo. Ya basta".

La colaboradora de Telecinco se levantó de su sitio muy nerviosa para abandonar el plató, pero no aguantó las ganas de dejar las cosas claras: "Solo voy a decir una cosa. A una se le pagan los estudios y a la otra nada. Andrea es una persona que no quiere salir y es verdad que la he puesto en el disparadero muchas veces, pero que no me provoquen. Que le pregunte a su amigo cuánto hace que no.. (le paga nada a su hija)", expresó muy enfadada.

Andrea Janeiro, en el punto de mira

Aunque Belén ha asegurado en numerosas ocasiones que se arrepiente de hablar sobre su hija, a veces no le queda más remedio que hacerlo. "Como se entere Andrea, encima me va a regañar. Eso es lo que más me duele. Carmen Pardo no tiene ni idea. Es verdad que mi hija cuando cumplió los 18 años me pidió que no hablara de ella en público porque quiere ser anónima y lo quiero seguir cumpliendo, pero es difícil", comentó a sus compañeros muy alterada.

Lo cierto es que cara de la de Paracuellos del Jarama era todo un poema: no aguanta más las mentiras de los Janeiro. "Son muchas cosas. Ya está bien. No es verdad. Estoy hasta los huevos de las falsedades. Que le pregunten (a Jesulín) si sabe dónde estudia. ¿Esto qué era, una custodia compartida y nos enteramos 20 años después? ¡Pregunto!", reveló Belén tras intentar abandonar el plató varias veces.

Sus compañeros quisieron tranquilizarla e incluso alguno, como Chelo García Cortés, se atrevió a culpar de todo lo ocurrido a Jesulín de Ubrique. Nadie sabe quién es realmente el responsable de que Andrea no quiera hablar nunca, pero nos encantaría escuchar toda la verdad.