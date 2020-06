Beatriz Tajuelo lanza su nuevo proyecto: "No renuncio a mi pasado con Albert Rivera, pero quiero crear mi propia marca"

Beatriz Tajuelo (41) se fue colando poco a poco en la prensa por su relación con Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos. Un noviazgo que acabó a finales de 2019, tras cuatro años. La ruptura fue muy dura para la catalana, pues el interés mediático sobre ella creció exponencialmente al entrar en escena Malú, madre de la segunda hija de Rivera, justo después.

Beatriz confesó haberlo pasado muy mal, tanto ella como su familia, pues sufrían "acoso diario". Sin embargo, la joven, que ahora vive en Menorca, supo sacar el lado bueno a toda esta situación, tanto personal como profesionalmente.

Tras su ruptura, comenzó a subir fotos personales a su perfil de Instagram. Y poco a poco fue creándose una marca, un nombre en el mundo de la moda. Las firmas comenzaron a contarla para colaborar. Sus seguidores se multiplicaban. Sus publicaciones fueron profesionalizándose, hasta el punto de que ya es toda una influencer de moda, lifestyle y tendencias.

Hablamos con Beatriz Tajuelo de su nuevo proyecto

Este martes, 16 de junio, Beatriz da un paso más en su faceta como influencer e inaugura su nueva web, en la que no sólo compartirá fotos, sino también textos personales. Vozpópuli ha hablado con ella para conocerla mejor.

PREGUNTA. ¿Cómo afrontas este nuevo proyecto?

RESPUESTA. Con muchísima ilusión y muchas ganas. Es una nueva etapa. Es cierto que ya hacía cosas del estilo a través de mi perfil de Instagram, pero ahora con la web lo haré de forma más profesional.

P. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacerlo? ¿Y por qué ahora?

R. Pues un mes y medio, más o menos. La agencia (Nosolounaidea) me ha ayudado mucho. En realidad todo surgió durante el confinamiento, que da mucho tiempo para pensar. Quería hacer algo con lo que poder compartir con los demás, tener una red sólida, trasmitir tranquilidad, optimismo... También algo con lo que poder publicar textos más largos.

Cuando estás al lado de alguien que ha tenido una relevancia pues te adaptas a la situación. Cuando estaba con Albert, mi labor era otra. Pero una vez que rompes y te ves sola, te centras en ti misma

P. ¿Y qué esperas conseguir con este nuevo proyecto?

R. La idea es llegar a más público, a más marcas. Poder transmitir a un nivel superior, no sólo a través de las redes sociales. La web me puede ayudar a llegar a más personas y más diferentes.

P. Hemos leído algún texto tuyo ya publicado en la web. ¿Te gusta escribir entonces? Es algo que no sabíamos de ti.

R. Sí, me gusta. Siempre me ha gustado. Quiero dejar claro que no soy una profesional de ello, que yo tengo mucho respeto a los periodistas y a las personas que se dedican profesionalmente a ello. Pero es verdad que me gusta escribir, sobre todo lo que siento; mis sensaciones, mi visión del mundo... Transmitir de una forma cercana, para que la gente se pueda sentir identificada.

"No renuncio a mi pasado, pero quiero hacer mi propia marca personal"

Con una voz alegre, dulce y aniñada, Beatriz nos cuenta con gran ilusión su nuevo proyecto. No la vemos porque es una llamada telefónica, pero por su tono se puede apreciar que está sonriendo mientras habla. Tiene el típico tono de persona que es realmente feliz. Una vibra que no pierde cuando le preguntamos por su ex, Albert Rivera.

P. Durante los últimos meses, en prensa, siempre apareces con la coletilla de "la ex de Albert Rivera". Con esta nueva web da la impresión de que te quieres crear una marca propia, ¿no? Huir ya de ser "la ex de".

R. Sí, es justo eso. No renuncio para nada a mi pasado, a etapas de mi vida que he ido viviendo, pero ahora quiero seguir avanzando en mi camino, hacer mi nombre con mi propia marca personal.

P. ¿Fue justo tras la ruptura cuando comenzaste con Instagram, ¿no?

R. Sí, a finales de 2019 comencé a subir fotos mías, más personales. Pero muy de vez en cuando. Y vi que la respuesta de la gente estaba siendo muy buena. Así que poco a poco me fui animando y fui publicando más a menudo.

P. Hay mucha gente que a raíz de una ruptura le ha pasado justo eso, que ha descubierto una faceta o un talento que no tenía. En tu caso, comenzaste con Instagram y te ha llevado a abrir tu propia web y trabajar de ello.

R. Cuando estás al lado de alguien que ha tenido una relevancia pues te adaptas a la situación. En esos momentos (cuando estaba con Albert), mi labor era otra. Pero una vez que rompes y te ves sola, te centras en ti misma. Ves lo que te motiva, lo que te gusta, qué es lo que te hace sentirte realizada, qué es lo que te llena... Puede decirse que ahora soy más yo. Estoy más centrada en mi camino.

Así es Beatriz en las distancias cortas: alegre, positiva y muy familiar

No puede negarse que Beatriz es la típica persona que sale ganando con las rupturas. Se ha transformado, a mejor. Recordemos que ella era azafata de vuelo en la compañía aérea Air Nostrum. Un trabajo que realizó durante 9 años y que dejó en 2017 para vivir sobre tierra firme.

Se convirtió entonces en directora adjunta de Light Sound Group, un hólding que engloba las empresas Emotion Technologies LS y Crazy4funTV y que se ocupan de la producción de programas y de la representación de artistas, como Miguel Poveda, íntimo de Rivera. Ahora poco queda de aquella mujer. Le preguntamos sobre sus gustos personales, cuidados y aficiones. Y por sus respuestas se percibe que lo que más le llena es la familia.

P. Con este nuevo proyecto supongo que también buscarás que te conozcan más como persona. Cuéntanos cómo eres y cómo es un día normal en tu vida.

R. Sí. Pues soy muy alegre, positiva. Me gusta madrugar y hacer ejercicio. Bueno, un poco solo, no soy de las que se mata (ríe). Por las mañanas hago estiramientos. Ahora que hace buen tiempo en Menorca pues los hago al solecito. Y un día normal en mi vida es muy tranquilo. Ahora estoy por las mañanas cuidando de mis sobrinos, porque sus padres trabajan. Hago de tía-niñera (ríe). Hacemos un montón de actividades juntos. Y el resto del día pues lo dedico a trabajar, escribir, preparar los post, las fotos... Me gusta disfrutar de la vida.

P. Cada vez te vemos más guapa. Seguro que te lo han dicho. ¿Te haces algún tratamiento en algún centro?

R. (Ríe). Es cierto que me lo han dicho mucho, pero la verdad es que yo me veo como siempre. Aunque ya sabes lo que dicen, que la cara es el reflejo del alma. Y yo la verdad es que estoy muy feliz. Es verdad que ahora me cuido mucho más, pero no soy de tratamientos. Me gusta mucho la cosmética, eso sí. Siempre me pongo mis productos.

P. ¿Y tienes algún 'must' en belleza? ¿Alguna crema que lleves usando años y sin la que no puedas vivir?

R. No, es que soy muy de cambiar. Me encanta probar cosas nuevas. También por mi trabajo, porque así me sirve para hablar de ellos y explicar cómo son, contar si me han gustado o no... Lo que siempre hago es la limpieza por la noche, esto nunca falla.

P. Y en cuanto a alimentación, ¿sigues alguna dieta?

R. No, como de forma equilibrada siempre. Es cierto que cada vez como menos carne, porque básicamente me apetece menos. Pero soy una enamorada de los dulces, así que no puedo pasar sin ellos (ríe). Lo que hago es controlar y equilibrar. Si un día he comido de más, pues al día siguiente ingiero menos, y así. Creo que ese es el truco.

P. ¿Tienes algún libro o cantante favorito?

R. Me cuesta tener cosas favoritas. En cuanto a la música, escucho muchísimos artistas diferentes, dependiendo del momento del día y de mi estado de ánimo. Por ejemplo, por las mañanas me pongo algo más movidito y por las tardes o noches algo más tranquilo. Y de libros, pues me pasa lo mismo. Ahora me estoy leyendo 365 ideas para una vida plena, del doctor Mario Alonso Puig, que son como píldoras que te inspiran. Me gusta mucho este tipo de libros.

Ahora estoy muy tranquila, muy feliz, equilibrada. Estoy donde quiero estar, rodeada de mi familia, de mis amigos.

P. Y hablando de música movidita, ¿eres de las que sale hasta las tantas por la noche en plan discoteca o te gustan los planes más tranquilos?

R. Uy, yo lo de salir hasta las tantas ya no, ya me veo mayor para el plan de discoteca. Además es que al día siguiente te levantas fatal y lo pierdes. Lo que me gusta es salir por las noches, de cena con amigas, y tomarnos una copita.

P. ¿Ahora mismo cómo te sientes en este momento de tu vida?

R. Muy tranquila, muy feliz, equilibrada. Estoy donde quiero estar, rodeada de mi familia, de mis amigos. Ahora en unos días vendrán amigas mías de Barcelona aquí. Estoy muy contenta, la verdad.