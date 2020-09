Bad Bunny se convierte en diseñador de zapatos y arrasa en las redes.

El cantante de reguetón, Bad Bunny, ha diseñado una edición limitada de los conocidos Crocs que han arrasado en las redes sociales.

El calzado ha salido a la venta en color blanco y verde, respetando el diseño clásico, decorados con pines de un conejo, una llamarada, estrellas y planetas como Saturno, entre otros, en colores fluorescentes. Unos símbolos que identifican al artista puertorriqueño.

Estos zapatos que brillan en la oscuridad han tenido tanto éxito que se han agotado rápidamente. Las creaciones del artista salieron a la venta este martes 29 de septiembre y en cuestión de horas, ya se habían vendido todas. El precio era de 200 mil pesos colombianos, unos 59,99 dólares, es decir, unos 51 euros.

Aficionado a este tipo de calzado

Bad Bunny siempre ha mostrado su gusto por este tipo de zapatos de plástico, que se le ha visto usar en conciertos, videoclips o en imágenes de las redes sociales, indistintamente.

En su cuenta de Instagram, se le puede ver llevando los Crocs que ha diseñado. "Sólo espero servir de inspiración a otros para que se diviertan jugando a su manera con su propio estilo y que los haga felices", señaló.

Después añadió: "Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans",

Sin complejos y atrevido

La directora de marketing mundial de Crocs, Heidi Cooley, expresó en un comunicado sobre la colaboración de Bad Bunny: "Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny que tienen una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro lema, 'Come As You Are'".

Después continuó diciendo: "Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico Crocs de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad".