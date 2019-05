El pasado domingo se produjo el primer abandono de 'Supervivientes 2019'. El dúo compuesto por Toñi y Encarna Salazar, Azúcar Moreno, decidió irse del concurso.

Lo que no sabían, quizá, es todo lo que les espera ahora, pues a la penalización habría que sumar otros factores que quizá no habían tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión.

Una cuantiosa penalización

Las hermanas apenas duraron 25 días en el concurso, y haber decidido salir por la puerta de atrás les va a costar caro.

"Su abandono no va a ser gratuito. Tendrán que pagar una penalización elevada, que se suma a suspensión de la gira que tenían por Portugal, que la han cancelado por estar en 'Supervivientes", ha detallado Pepe del Real en 'El programa de AR'.

Es decir, han dejado de ganar dinero y además van a tener que hacer frente a una sanción importante.

La cifra de la penalización todavía no ha trascendido, pero debe ser bastante cuantiosa ya que eran uno de los fichajes de la edición, por lo que su sueldo también debía ser elevado.

En edición del pasado año, Adrián Rodríguez ganaba 7.000 euros semanales y tuvo que pagar una multa de 30.000 euros al abandonar, recoge 'La Vanguardia'. Teniendo en cuenta que Omar Montes, ex de Chabelita, cobra 15.000 euros a la semana, podemos hacernos una idea de la cuantiosa multa a la que tendrán que hacer frente.

Veto en televisión

A la multa y la suspensión de su gira se suma el más que probable veto que impondrá Telecinco con ellas. Tanto la productora como la cadena están muy molestas con su abandono. Para éstas supone un descoloque de planes de la noche a la mañana, algo que, sin duda, se lo harán pagar a las hermanas.

No pueden hacer exclusivas

Además de enfrentarse a una fuerte sanción económica por el abandono, las hermanas no pueden realizar entrevistas hasta que termine el reality, así que no podrán dar exclusivas a revistas y, por tanto, no podrán cobrar hasta que no acabe el concurso.

Todo el dinero que habrían ganado

Según Pepe del Real, las hermanas Salazar habrían facturado aproximadamente 350.000 euros de haber llegado a la final.

De esa cantidad habría que sumarle un par de entrevistas con una revista y un paso por programas como 'Sábado Deluxe', que les habría reportado unos 60.000 euros.

La cifra total sería 420.000 euros, que sin gastos de representación sumarían 240.000 euros, 120.000 euros "limpios" para cada una. Ahí es nada...

¿Crees que han cometido un error abandonando?