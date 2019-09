Aurah Ruiz sufre un accidente de tráfico (pero ella se encuentra bien)

Aurah Ruiz ha tenido un accidente de tráfico. La expareja del futbolista Jesé Rodríguez, el padre de su hijo, enfermo desde que nació, ha contado vía Instagram lo sucedido.

Todo sucedió cuando iba a la guardería a recoger a su pequeño, cuando de pronto un coche le dio por detrás, destrozando su propio vehículo.

Aurah Ruiz sufre un accidente

"Qué bien he empezado el día, un taxista me dio y me destrozó todo el coche... Voy a respirar", dijo la ex de 'GH VIP 6'.

A pesar del estado de ambos coches, que quedaron bastante mal, tanto ella como el taxista se encuentran bien y todo ha quedado en un susto, afortunadamente.

¿Qué tal te cae Aurah?