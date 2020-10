Angela Dobrowolski, sobre Mainat: "He sufrido abuso psicológico, emocional y físico"

El culebrón digno de serie mala entre de Josep María Mainat y su esposa Angela Dobrowolski continúa. Ahora ha sido la alemana la que ha dado que hablar (más) al asistir al programa 'En el punto de mira' (Cuatro), donde ha desvelado asuntos privados sobre su relación con el productor.

Sorprende que la alemana haya asistido a un programa, y más retando a su todavía marido, pues ha llevado un pañuelo de Josep María Mainat. Ella misma ha confesado que es el mismo que lució él durante su boda: "Es prestado pero si me lo pide se lo devuelvo".

Veamos qué más ha dicho la mujer de las mil pelucas:

Angela Dobrowolski: "He sufrido abuso psicológico, emocional y físico"

Esta ha sido la primera vez que Angela ha aparecido en un medio sin gafas ni peluca, lo que ella considera como su "gran destape": "Ahora yo decido hablar".

La alemana ha dicho que su relación con Mainat estuvo repleta de amor y cariño, a pesar de que ahora estén así tras el supuesto intento de asesinato de ella hacia él: "Los recuerdos de mi relación son buenos, la actualidad es mala".

La relación entre Angela y Mainat comienza a romperse por la infidelidad de ella y los problemas de audición de él, según la entrevistada

Los malos tiempos entre la pareja comienzan, siempre según Angela, cuando Mainat empieza a tener serios problemas de audición: "Lo que siguió era la distancia, era una relación fría, empezó el abuso y terminó con lo que hay hoy".

Angela se refiere a "abuso psicológico, emocional y también físico, público... Humillaciones... Conocí a una persona que nunca antes en la vida había conocido", ha asegurado.

La expareja de Mainat ha confesado que fue le fue infiel y que eso dañó mucho su relación, aunque no cree que fuese el problema principal de su ruptura. "Mi infidelidad sí que ha cambiado muchas cosas pero no creo que fuera causa de nuestro problema, sino consecuencia. El día que salgo de este matrimonio es el día en el que me dice que no me quiere y que se quiere divorciar".

Sobre la supuesta noche del asesinato: "Cuando Mainat despertó del coma, me pegó"

De la noche del presunto asesinato, ha dado su versión: "Esa noche, Mainat se enteró de que yo había sido infiel y de que todavía seguía con la infidelidad (con Gabriel). Ya se había abierto la caja de Pandora y no se lo podía negar. Sobre lo de ir tanto a la nevera, quien me conoce sabe que yo, de noche, puedo ir más de 13 veces a la nevera si hace falta. Me cuesta mucho quedarme en casa y fui a buscar chocolate; algo dulce, no azúcar blanco en sí mismo", ha dicho, dando su versión de los hechos. También ha asegurado que Mainat, al despertar en shock del coma, la pegó y también acusó de asesinato a los miembros del SEM.

Angela también ha contado que cuando la detuvieron por el presunto asesinato, le dio un ataque de pánico: "Pensaba en mis hijos y me entraba un ataque de pánico, salí de casa para ir a por ellos y estaba allí atada de cuerpo y manos”.

Ese día, Ángela fue atendida por un médico y se consiguió tranquilizar, pero entre lágrimas ha confesado que desde entonces tiene que suplicar para poder ver a los pequeños porque Mainat “se ha saltado todos los acuerdos” y no le deja verlos.

Pasó el confinamiento con su amante en una casa de Mainat

Angela ha admitido que ella mintió a su marido, pues le dijo que había dado positivo en covid19 para poder marcharse con su amante un fin de semana. Sin embargo, durante su estancia se decretó el estado de alarma y ya no pudo volver a casa hasta pasados 15 días.

Ángela estaba encerrada con su amante en una de las propiedades de Mainat. Ella asegura haber vivido un infierno alejada de su familia porque llevaba poco tiempo con esa persona, pero esto supuso para Mainat un duro golpe.

Vemos que este culebrón va a dar más de sí. Primero conocimos que la mujer del fundador de Gestmusic fue detenida por un delito de tentativa de asesinato con alevosía contra su marido, que se produjo el 22 de junio y está imputada por ello, y después, se dio a conocer una segunda detención el pasado 21 de septiembre por estafa, tras tratar de cobrar dos cheques de 2.900 y 1.200 euros a nombre del miembro de 'La Trinca'.

A ello hay que sumarle la aparición de una mujer misteriosa y peculiar, Alina (Alinka para los amigos), que ha asegurado en televisión ser la ex novia del amante de Ángela, Gabriel, un escort latino, que ha contado detalles rocambolescos de la historia.

A todo ello hay que añadirle una denuncia por maltrato, una casa convertida en prostíbulo y ahora esta entrevista de Angela. En fin, que tenemos para rato.

¿Qué opinas de todo este lío?