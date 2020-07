Ana Soria y Enrique Ponce, amor en público (como unos adolescentes)

La jovencísima novia de Enrique Ponce, Ana Soria Moreno, de 21 años, se ha visto abrumada por el revuelo que ha generado que saliera a la luz su relación con el torero, de 48 años, motivo que le habría llevado a precipitar su divorcio con Paloma Cuevas, pareja con la que estuvo durante 28 años.

El propio Ponce llegó a confesar que estaba "ilusionado" con la rubia, que estudia Derecho, tiene aspiraciones de ser modelo y actriz y pertenece a una prestigiosa familia de abogados de Almería, tal y como te contamos en Vozpópuli.

A pesar de que ella ha cerrado y abierto su cuenta de Instagram varias veces en los últimos días, todo parece indicar que les va genial, a juzgar por la última foto que han compartido.

Ana Soria y Enrique Ponce, pasión y amor en público

Este fin de semana, la estudiante ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que ambos aparecen como adolescentes y abrazados con pasión. El diestro ha compartido la misma foto en sus 'stories' de la misma red social.

Esto supone, sin duda, toda una declaración de intenciones para aquellos que ponen en duda su historia de amor.

La pareja se conoció por Instagram

Esta red social tuvo mucho que ver en la relación de Ponce y Soria, ya que fue a través de Instagram donde se conocieron. Ella le escribió para transmitirle su admiración, ya que es una apasionada de los toros, y comenzaron a seguirse. Y el resto es historia.

"Responsable, trabajadora y ordenada"

El abuelo de Ana, José Luis, habló con el programa 'Viva la vida' y describió a su nieta como "responsable, trabajadora, muy buena y ordenada".

Además se mostró muy feliz de que su nieta estuviera con el torero, -que ya conoce a los padres de Ana-, a pesar de los 27 años de edad que les separan.

"Estoy muy contento porque ahí está su felicidad y eso es lo que más me importa. A mí Enrique Ponce me cae muy bien. Le he seguido porque soy aficionado a los toros, me encanta la relación porque él es un caballero y una persona excepcional. No le conozco en persona pero he hablado con él un par de veces", declaró.

Paloma Cuevas se mantiene al margen

"Lo único que quiero decir es que mi relación con Enrique es ahora mismo supercordial y estupenda, porque hay entre nosotros muchísimo cariño y tenemos dos hijas maravillosas. Hemos decidido de mutuo acuerdo darnos un tiempo de reflexión, no hemos iniciado trámites de divorcio ni firmado nada", ha asegurado Paloma Cuevas.

En cuanto a la relación de Enrique con la joven Ana Soria, Paloma ha afirmado tajante que "eso habría que preguntárselo a él".

