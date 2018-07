‘Amigas y conocidas’ consigue enfadar a Ana Guerra por centrar su entrevista en su foto en bikini

Ana Guerra ha estado en el plató de ‘Amigas y conocidas’, de TVE, donde ha acudido para promocionar su nuevo single que acaba de estrenar, y ya está arrasando, ‘Ni la hora’, en el que trabaja junto a Juan Magán. Sin embargo, en vez de preguntarle por ello, Inés Ballester y el resto de colaboradoras han centrado casi toda la entrevista en comentar la foto en bikini que había subido la cantante canaria.

Ana ‘War’ compartió esta imagen junto al mensaje: “Qué ganas tenia de que llegara el verano para poder enseñarles a todos #NiLaHora de la mano de el gran Juan Magán. Escúchala aquí!”.

Ana Guerra; “Porque me da la gana y me siento cómoda”

En un momento de la entrevista, Ballester le ha preguntado: “Hemos entrado en una moda... Hace unos años era impensable. Todas son muy monas. Pero de ahí a ser una reivindicación feminista, no. ¿No?”, preguntaba Inés Ballester.

La respuesta de Ana Guerra ha sido contundente: “Yo no lo hago para eso. En primer lugar, lo hago porque me flipa la foto, vero que hay arte y el trabajo de una persona, y me encantó. Segundo, porque me da la gana y me siento muy cómoda subiendo estas cosas a las redes”, ha contestado Ana Guerra.

Después venían los comentarios de las colaboradoras de la mesa. Mientras Beatriz Cortázar ha comentado: “Los gurús estos te dicen que insinúes para subir seguidores. Aunque luego hay que ver que seguidores te interesan”, Sonia Ferrer añadía: “Hay gente que vive de lo que ingresapor las redes”.

Después venía otra pregunta de Inés: “¿Sientes que la presión para las jóvenes es exhibiros, ser deseables?”, a lo que Ana contestaba: “No. No siento ningún tipo de presión. La foto no me parece nada obscena. Me subieron los likes, pero no los seguidores. Y no cobro por esto”.

Inés: “Estás creando traumas a las niñas que no tienen cuerpo”

Cortázar volvía a criticar este tipo de publicaciones: “Sólo se exhiben cuerpos preciosos, que muchas veces están trucados. Me preocupa la lectura que hacen las adolescentes, que se puedan crear complejos”.

Después, veía otra de las preguntas estrella de Ballester, por la que también ha sido muy criticada: “O sea que estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?”. La respuesta de la joven cantante vino con tono ya de enfado: “Sí, vamos. No tengo otra cosa que hacer” y añadía: “¿Sabéis lo que es triste? Que al día siguiente de subir esa foto, eso fuera noticia”.

Rápidamente las redes sociales han cargado contra ‘Amigas y conocidas’, criticando sus preguntas y alabando las respuestas de la cantante y exconcursante de ‘Operación Triunfo’.

Que #AmigasYConocidas se tire más de 15 minutos debatiendo sobre las "Fotos ligeras en ropa" de su invitada, Ana Guerra (#OT2017), es alucinante.Y más cuando la gran mayoría de las profesionales de la mesa no ven adecuado que Ana suba fotos ligeras (en bikini) en redes. — M (@casasola89) 9 de julio de 2018

"Sabéis lo que es triste, que después de subir esa foto, eso sea la noticia". Me faltan manos para aplaudirte @AnaG_ot2017#AmigasyConocidas — Cristina Gutiérrez (@Crisss_gg) 9 de julio de 2018

GRANDISIMA ANA GUERRA RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS VERGONZOSAS Y ESTUPIDAS DE LA ENTREVISTA (lo poco que le han dejado hablar claro) NECESITAMOS MAS MUJERES CON ANA EN EL MUNDO!!! POR FAVOR PROMETEDME QUE NO VAIS A LLEVAR A NADIE MAS DE OT A #AmigasyConocidas vergüenza d programa — OT 2017 (@recordandOT_) 9 de julio de 2018

Patético que vaya a un programa a promocionar su single, y os paséis 10 min preguntandole por una puta foto en bikini, dais vergüenza #AmigasyConocidashttps://t.co/5iGd1B1UQr — Anuska (@anuskaadiaz) 9 de julio de 2018

#AmigasyConocidas Vergüenza debería daros emplear los 15 minutos que habéis tenido allí a la invitada a cuestionar su éxito por la cantidad de cuerpo que decide enseñar. La valía de una mujer no lo determina la ropa que debe o deje de llevar. + — hebba war* [ni la hora ] (@_aguacOT) 9 de julio de 2018

Cabreada me tenéis a la niña con vuestras putas preguntas. Ahora es ilegal y mal visto subir una foto en bikini viejas del capullo #AmigasyConocidaspic.twitter.com/Fgf9r4h1IU — ᴛᴀɴ¡ᴀ ᴠᴀɴ ɢ♡ɢʜ[пı ʟα ] (@Murciana_21) 9 de julio de 2018

Ana no ha sacado un puto single para vengáis vosotres con vuestras dos neuronas a debatir si debe subir fotos en bikini o no, subirá lo que a ella le salga del ciruelo #AmigasyConocidas — marina war (@huggingmimi) 9 de julio de 2018

"¿Sabes lo que es triste? Que al día siguiente de subir esa foto fuera noticia. Por eso tenemos que seguir luchando por el feminismo"Te aplaudo @AnaG_ot2017#AmigasyConocidas — LauC. (@EnMiPompa) 9 de julio de 2018

#AmigasyConocidas Menos mal que Ana ha tenido un saber estar impecable, porque sinceramente demasiado educadamente ha contestado para haberla tenido allí sin dejarla meter baza mientras no paraban de cuestionarla. — hebba war* [ni la hora ] (@_aguacOT) 9 de julio de 2018

Fan total de @AnaG_ot2017 contestando que subió su foto en bikini simplemente porque le dio la gana.La pena es que las señoras de la mesa no han entendido que quererse a uno mismo no entiende de tallas ni de belleza.#hazloquetesalgadelunicornio#Amigasyconocidas — La vecina rubia (@lavecinarubia) 9 de julio de 2018

Que ningún concursantes más de OT pase por este programa porque vaya vergüenza#AmigasyConocidas — Aitana (@AitanaFan_OT) 9 de julio de 2018

Es repugnante que en un programa como #AmigasyConocidas, que van de feministas (aunque la mayoría claramente no lo son), estén juzgando hasta qué cantidad de centímetros de piel desnuda (de mujer, por supuesto) se considera exhibicionismo para ganar followers o liberación sexual. — Vix (@DeathByPizza_) 9 de julio de 2018