Ampollas faciales: el producto 'milagro' que te pone buena cara al instante

Las ampollas se han convertido en el envase de moda en el mundo de la cosmética. Sus revolucionarias fórmulas con efecto flash, que logran una piel luminosa en cuestión de segundos, las convierten en el producto ideal para usar durante las Navidades y terminar el año con el brillo perdido durante estos meses tan complicados. Si aún no las has probado, este es el mejor momento para hacerlo. Al instante podrás notar una piel más suave, firme, elástica y rejuvenecida. En resumen, el efecto "buena cara" que tanto se busca.

Popularmente eran conocidas por estos resultados milagro, así que se reservaban para ocasiones especiales. Sin embargo, la cosmética ha progresado mucho y ahora se pueden utilizar como rutina diaria de cuidado facial e incluso contamos con la posibilidad de elegir ampollas especializadas en un tipo de tratamiento: antimanchas, antiedad, nutritivas...

¡Que no te engañe su tamaño mini! El éxito de la ampollas, y lo que las diferencia de otros cosméticos, es precisamente su formato. Se venden en envases monodosis que contienen una solución muy concentrada de activos que le aportan a la piel los cuidados que necesita en un solo uso. “Las ampollas se han puesto muy de moda porque el consumidor busca soluciones rápidas para los problemas de piel y estos tratamientos son verdaderas soluciones en dosis muy concentradas” nos comenta la doctora Jazmín Fragoso de Beoxy.

Las ampollas 'milagro'

Si estás decidida a probar las ampollas e incluirlas dentro de tus cosméticos habituales, en Vozpópuli te vamos a dar la información y recomendaciones necesarias para que sepas cómo y cuáles utilizar. Lo primero que tendrás que tener en cuenta a la hora de elegirlas será tu tipo de piel y qué problema concreto quieres combatir para elegir la que mejor se adapte al tratamiento.

Si no quieres añadir un producto más a tu rutina diaria, debes saber que las ampollas pueden reemplazar a tu sérum habitual. Si los comparamos podemos comprobar que las ampollas contienen un 50% de concentración de sus activos frente al 15% que suelen contener los sérums y otros tratamientos.

Nunca deben sustituir a la crema hidratante

Son un producto milagro... pero no basta con usar las ampollas como único cosmético en el cuidado de tu rostro. Nunca deben de sustituir a la crema hidratante, ya que no contiene los nutrientes de ésta, así que lo mejor es utilizarla antes para preparar la piel. Un truco es mezclarla con la base maquillaje, además de cuidar tu piel, lograrás que tu make up sea más duradero y tenga un efecto glow.

Los beneficios de usar ampollas

El formato monodosis, además de ser práctico, conserva intacto el producto con toda su concentración y eficacia. Cuando utilizas otro cosmético, en cuanto lo desprecintas en el primer uso el producto empieza a oxidarse y contaminarse. Eso no ocurre con las ampollas, podríamos decir que cada vez que abres una es como estrenar un nuevo bote de crema.

Además la ampolla protege a la formulación de la luz y del oxígeno y, al ser normalmente de cristal, se pueden reciclar y son sostenibles con el medio ambiente. Como se usa en una o dos veces, no contienen ningún tipo de conservante por lo que evitan intolerancias y por eso suelen ser muy recomendadas para las pieles más sensibles.

Pueden aplicarse a diario, tanto en el rostro como en el cuello, consiguiendo un efecto casi mágico al instante. El resultado es una piel radiante y perfecta, firme y tersa, sin signos de cansancio. Esto es lo que se suele denominar "efecto flash" y se produce gracias a que el producto produce un efecto tensor, protector y lubricante que evita la pérdida de agua por parte de la piel.

Entre los beneficios que notaremos en la piel podemos destacar:

Borran los signos de cansancio y la huella del estrés del rostro

y la huella del estrés del rostro Reducen las arrugas

Consiguen una piel más sueva y flexible

Aportan más firmeza y luminosidad

Hay que recordar que las ampollas son un elemento más dentro del tratamiento habitual pero todas estas ventajas que hemos repasado las convierten en un producto que pueden usar con total confianza cualquier tipo de piel.

¿Cómo se usan las ampollas?

Los profesionales recomiendan aplicar una ampolla por las mañanas y, en algunos casos, repetir la acción por la noche. Se convertirá así en un tratamiento intensivo que renovará por completo nuestra piel con resultados visibles desde el primer momento. Las ampollas deben usarse dentro de una rutina de cuidados, acompañándose de otros productos, siguiendo el orden que vamos a ver a continuación.

Paso 1: limpieza

El primer paso, y fundamental, es limpiar en profundidad la piel de todo tipo de impurezas. Lo más recomendable es utilizar agua micelar y después secar la piel con ligeros toques para garantizar la absorción de la ampolla.

Paso 2: apertura de la ampolla

Antes de proceder a abrir la ampolla, hay que agitarla previamente para que se mezclen los ingredientes. Normalmente en la caja se incluye una pequeña pieza de plástico que permite la rotura del cristal con total seguridad.

Paso 3: aplicación

Después basta con poner el líquido en la mano e ir aplicando por la piel. Utiliza las yemas de los dedos corazón o anular y hazlo realizando un masaje con golpes suaves y en círculos. Comienza por la cara y luego no olvides de terminar por el cuello y el escote. Hay que prestar más atención en las zonas clave que son la frente, los pómulos, el cuello y el mentón. Al terminar, da unos golpes por la piel para asegurar la completa absorción del producto.

Paso 4: absorción

Espera a que la piel absorba el producto antes de aplicar la crema hidratante o el maquillaje. Así lograrás que alcanzar el 100% de su eficacia.

Si la ampolla permite más de una aplicación, debes cerrarla bien después del primer uso y terminarla en las siguientes 48 horas.

Las mejores ampollas del mercado

¿Quién dice que hay que gastarse mucho dinero? La demostración son las ya famosas ampollas de Deliplus que se encuentran en los supermercados Mercadona y que te devuelven la juventud al rostro aportándole elasticidad e hidratación a un precio muy asequible.

Estas ampollas son perfectas para pieles deshidratadas porque proporcionan un efecto hidratante y 'lifting' inmediato. Son perfectas si buscas tener una buena cara al instante o si deseas un tratamiento para combatir la deshidratación, el cansancio y los primeros signos de envejecimiento.

Hace años, Germinal revolucionó la cosmética lanzando las primeras ampollas 'flash' en España. Hoy, la empresa se reinventa lanzando el tratamiento Progressive Lifting, un suero que aporta un efecto lifting inmediato progresivo, con resultados visibles en 15 minutos consiguiendo una piel un 90% más firme en 28 días.

Aplicado por las mañanas, sus ingredientes tensores protege la piel de la polución y alisan la piel y sus arrugas desde el primer día al mismo tiempo que aumenta la firmeza de forma duradera. El resultado es una piel protegida, luminosa, hidratada y suave.

Las ampollas Instant Beauty de Iroha Nature son ideales para esos momentos en los que se necesita conseguir resultados rápidos antes de una ocasión especial. Nos encontramos con varias alternativas como el 'Iluminador y antifatiga facial instantáneo' que rellena, corrige y atenúa las irregularidades de la piel aportando un efecto piel de porcelana, o el 'Lifting facial instantáneo' que consigue una piel más firme y luminosa en cuestión de segundo porque elimina los signos de fatiga y mejora el aspecto de las líneas de expresión.

También nos encontramos con las ampollas '5 day cure' que son un tratamiento de choque de cinco días ideales para completar la rutina de belleza en esos momentos en que la piel necesita un cuidado extra por el sol, el frío o la polución, o el 'Tratamiento antiox e hidratante' que es un potente cóctel de ingredientes activos de alta calidad que mejora la circulación, promueve la regeneración y estimula la formación de colágeno de la piel.

Delapiel ha ampliado su gama de ampollas con el lanzamiento de la nueva referencia Poder. Este sérum, de aplicación diaria, contribuye a crear en la piel un escudo protector frente al estrés oxidativo, la aparición de manchas y arrugas, la pérdida de luminosidad y el envejecimiento prematuro.

Su activo principal es el ácido ferúlico, un potente antioxidante de origen natural que neutraliza los radicales libres, y que se complementa con otros ingredientes milagro como la Vitamina C, el ácido cítrico, la caléndula o el glucógeno marino.

Las ampollas de los laboratorios Babé están diseñadas para ser utilizadas por todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Sus ampollas Vitamin C+ hacen que tengas la piel tersa, suave y con un aspecto más juvenil y luminoso. El rostro quedará hidratado durante 24 horas, son antioxidantes y unifican el tono de la piel.

También cuentan con las ampollas Bicalm+ que alivian, calman y ayudan a reparar la piel restaurando su equilibrio natural. Son especialmente recomendadas en casos de quemaduras solares, rosácea o pieles muy sensibles.

Energy Shot de Beoxy energetiza las pieles cansadas transformándolas en una piel luminosa y fresca. Retrasan los efectos propios de la edad y además realizan una función barrera que nos protege de las agresiones externas.

También cuentan con las ampollas Hydra Shot, que tienen ácido hialurónico que al penetrar en la piel hidrata y estimula la síntesis de nuevo ácido hialurónico natural y colágeno. Además favorece la captación y distribución del agua en la piel y tienen un efecto calmante inmediato que ayuda a conseguir una piel suave con un aspecto más joven.

Brightening Intensif Elixir de Haute Custom Beauty es una una fusión biotecnológica de última generación de plantas luminosas como el regaliz, el extracto de mora blanca o la raíz de jengibre, que mejoran la salud de la piel, igualan su tono y reducen la aparición de líneas de expresión. Están especialmente indicadas para pieles grasas, mixtas y con tendencia a las imperfecciones.

¿Conocías ya los beneficios de las ampollas? Si no es así, no esperes más para probar sus resultados en primera persona.