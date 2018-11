Se desvela una de las donaciones secretas que ha hecho Amancio Ortega

Mientras la hija del fundador de Inditex, Marta Ortega, sigue acaparando titulares por su ‘gran boda gallega’ con Carlos Torretta, Amancio Ortega sigue permaneciendo en un segundo plano. El empresario es un hombre discreto donde los haya, una persona humilde a la que no le gusta alardear de su fortuna, solidario y agradecido. Algo que quedó demostrado, una vez más, con el último gesto que tuvo en el enlace de su hija con los cocineros.

Algunas de sus donaciones han sido criticadas como la de los 320 millones de euros a la sanidad pública que hizo para combatir el cáncer. Incluso hay algunas que han sido rechazadas como fue los 10 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega acordó con la Comunidad Autónoma de Aragón y que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón rechazó.

Ha donado 80.000 euros a su pueblo natal, en León

Hay algunas aportaciones de Amancio Ortega que han trascendido y otras no. Una de sus últimas donaciones ha sido secreta: 80.000 euros para su pueblo natal, Busdongo (León), en el que vivió los primeros meses de su vida hasta que su familia se trasladó a Tolosa, Guipúzcoa. Ya con 12 años, la familia se mudó a Galicia.

El empresario nunca se olvidó de sus raíces y por ello, cuando los habitantes de Busdongo han necesitado ayuda y han recurrido a él, éste les ha dado su mano y parte de su fortuna, sin reparos, para ayudarles.

Óscar Gutiérrez, el exalcalde de Villamanín, localidad en la que se ubica el pueblo de Busdongo, ha desvelado al portal ‘Leonoticias’ que Amancio hizo una donación de 80.000 euros para que el pueblo pudiera comprar un nuevo quitanieves. “No sé cómo me enteré de que Amancio Ortega había nacido aquí, quizás lo vi mirando unos archivos en el Ayuntamiento”, asegura el concejal del PP.

Después continua explicando: “Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos en el municipio. No pude reunirme con él porque estaba haciendo el camino de Santiago, pero me recibió Óscar Ortega”.

“Nos dieron el dinero enseguida”

Óscar le trasladó las necesidades del pueblo: “Le propusimos que nos ayudaran a crear un museo del ferrocarril en Arbás y con una residencia de ancianos, pero finalmente, le comentamos que necesitábamos un camión quitanieves, porque aquí nieva mucho y el que teníamos ya estaba muy viejo. Tenía por lo menos 30 años ya, y accedieron a comprárnoslo. Les enviamos el presupuesto que costó adquirirlo, 80.000 euros, y nos dieron el dinero enseguida”, recuerda. .

El concejal del PP explica por qué ha decidido contarlo ahora: “En ese momento no lo difundí públicamente porque me pidieron que lo mantuviéramos en la discreción” y ahora se ha decidido a hacerlo porque “se conoce que la fundación ha dado dinero a los hospitales y creo que era positivo contar esto también”.

