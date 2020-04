Aparece un vídeo de Alfonso Merlos con otra mujer: ¿es ella Mireia Borrás (Vox)?

Este sábado por la noche todo el mundo estaba enganchado a 'Sábado Deluxe'. El programa de Telecinco hizo un especial del culebrón de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas.

Para quien no se haya enterado, esta semana el tertuliano político, de 41 años, fue pillado con una joven semidesnuda en su casa mientras participaba en el programa de YouTube Estado de alarma.

Cuando Merlos estaba charlando con Javier Negre, presentador, apareció una joven semidesnuda tras la cámara. La chica, Alexia Rivas, llevaba unas tazas e iba sin ropa interior, lo que dejaba poco lugar a las dudas.

Pues bien, este sábado fue al programa de Telecinco Marta López, la engañada. Y además de soltar todo y más, le enseñaron un vídeo de Alfonso con otra mujer, que muchos piensan que es Mireia Borrás, diputada de Vox.

Alfonso Merlos, ¿liado también con Mireia Borrás (Vox)?

En el 'Deluxe' se le enseñó a Marta López, la novia, un vídeo en el que Alfonso Merlos estaba cariñoso con una joven morena. Las imágenes son del 29 de enero, y la chica puede ser Mireia Borrás, diputada de Vox.

La chica del vídeo que sale con Alfonso Merlos es Mireia Borrás, la diputada por Madrid de VOX. MARAVILLA TODO. #MartaSinMerlospic.twitter.com/9icjVndWGl — Ana Julia (@CepedaCalvoisok) April 25, 2020

Borrás fue noticia en enero porque llamó la atención de los miles de espectadores que estaban viendo el sarao por televisión, hasta el punto de abrirse un hilo en 'Forocoches' para preguntar quién era la joven morena del partido de Santiago Abascal, que ya ha sido tildada en el mencionado foro como "el pibón de Vox".

Marta López: "Alfonso me ha humillado"

Marta López vio esas imágenes en directo con estupor. "Tiene muy poca vergüenza. Lo que siento hacia él es un desprecio enorme. Me ha hecho mucho daño, ha hecho daño a mis hijos, ha jugado con mi familia y conmigo. Yo no le puedo juzgar porque él se enamore de otra persona, yo lo juzgo porque me mienta y porque me utilice". (...) Me ha destrozado como mujer, me ha avergonzado y me ha humillado", afirmó Marta.

Quién es Mireia Borrás

Mireia Borrás se licenció en Economía y Periodismo y tiene un máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, y otro en Dirección y Gestión de Empresas de Moda, gracias a una beca del Centro Superior de Diseño madrileño.

Actualmente es la número 7 de Vox por Madrid. No se sabe cómo llegó al mundo de la política y menos aún cómo consiguió desembarcar en el partido de derecha. Su trayectoria profesional y pasado sigue siendo hoy un misterio.

Según la web de Vox, antes de ser diputada, Mireia trabajaba como consultorafreelance en "proyectos de impacto social". Además, detallan desde la formación de Abascal, es "fundadora hasta la fecha de dos empresas relacionadas con tecnología y la sostenibilidad".

En fin, a Merlos le crecen los enanos por momentos.