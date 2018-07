La primera imagen y palabras de Álex Lequio tras conocerse que padece cáncer

El pasado mes de abril, saltaban las alarmas de que el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio padecía cáncer, tras publicarse unas imágenes de la familia entrando en un centro especializado en esta enfermedad en Nueva York, el Memorial Sloan Kettering Cancer , enter. Desde entonces no habíamos vuelto a ver a Álex Lequio.

Ahora ha sido el joven, de 26 años, el que se ha visto con fuerza para publicar su primera imagencon sus padres, junto a un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas todo este tiempo: "He intentando agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz. Por ello, aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos". En la foto podemos ver a los padres con Álex en Central Park, muy sonrientes y dando muestra de que todo va bien.

Ana Obregón también ha utilizado la misma imagen para compartirla en sus redes sociales y escribir junto a ella: "Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo , cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día . Se que está pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España!".

El pasado 5 de julio, Alessandro Lequio habló por primera vez públicamente del estado de salud de su hijo durante un acto publicitario de la agencia de comunicación de su hijo, Polar Marketing, propiedad de Álex, en el que se esperaba que reapareciera el empresario. Visiblemente afectado, su padre decía: "Álex no ha podido venir. Tenía la intención de hacerlo. Quería venir unos días, no solo a esto. Quería venir para ver a la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero se lo desaconsejaron por completo.Me cuesta mantener una sonrisa pero es lo que hay que hacer. Es una enfermedad que asusta, pero hay que trabajar todos los días y con todos los medios a tu alcance".

El oncólogo catalán José Baselga, es el encargado de tratar desde hace cuatro meses a Álex en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. "Por su edad hemos preferido que esté en las mejores manos, en las de José Baselga, un médico español", revelaba el padre del joven.

Ana Obregón se ha volcado de lleno en su hijo en todos estos meses y ha dejado todo de lado. Alessandro Lequio sólo tiene bonitas palabras para su exmujer: "Ana es extraordinaria". EL italiano también fue quien levantó los rumores de ruptura entre su hijo y su novia, cuando señaló que la única mujer que estaba con Álex era su madre. Después se confirmó la ruptura de los jóvenes, que estaban prometidos.