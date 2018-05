La hija de Terelu Campos posa en ropa interior para acallar los rumores sobre su extrema delgadez

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, de 18 años, no gana para disgustos. Después de que la criticaran por estar muy delgada y la acusaran de haberse operado de varias partes del cuerpo,- algo que negó rotundamente-, hace unos días salió a la luz una portada que incrementó aún más las críticas contra ella. En la imagen se la puede ver agachada mientras se le marcan mucho las costillas.

Enseguida se incrementaron los comentarios acerca de una extrema delgadez en las redes sociales. Cansada de las críticas, Alejandra ha decidido callar bocas y zanjar los rumores publicando dos imágenes. En una de ellas, se la ve agachada, simulando la postura con la que salía en la polémica portada, junto a un emoticono que mandar callar, y en otra, aparece posando en ropa interior en la bañera. En ninguna de las dos hay rastro de ese costado tan marcado que se le apreciaba en la revista.

Días antes , su madre, Terelu Camposse vio obligada a dar la cara por la joven.Negó que su hija padeciera anorexia y anunció que tomará medidas legales. “No se puede hablar de una enfermedad con esta frivolidad, y sin pensar en el daño que pueden hacer a mi hija. Eso es lo que me molesta, es gravísimo, o este tema se corta de raíz, o lo corto yo con los mecanismos legales que tengo. Es muy grave. Que alguien etiquete a mi hija con eso me parece una bestialidad”, declaró en ‘Lecturas’.

En otras declaraciones también recordó lo poco que ella pesaba cuando era joven. “Yo he pesado con la edad de mi hija Alejandra pues 40 kilos. Yo me acuerdo que con 23 años fui al médico para engordar porque pensaba 42 kilos y se cachondeó de mi”. Después añadía: “Es una cuestión de constitución, Alejandra es una niña que come, Alejandra es una niña que está sana”.