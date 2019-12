Alba Carrillo rompe a llorar con el mensaje de Santi Burgoa en 'GH VIP'

Alba Carrillo tenía varios miedos a la hora de entrar a 'GH VIP'. Uno de ellos era que su pareja sentimental, el presentador Santi Burgoa, no la esperase cuando saliese de la casa.

Estos temores han quedado resueltos cuando Alba ha recibido un mensaje del periodista durante del debate de 'GH VIP'. En unas líneas, Santi Burgoa ha expresado el afecto que siente por ella. Su madre, Lucía Pariente, y su hijo también le han enviado ánimos a Guadalix.

El mensaje de Santi Burgoa para Alba Carrillo

Alba Carrillo ha contado que Santi Burgoa dijo que no intervendría en el programa, pero también expresó que deseaba que lo hiciera. El periodista ha escuchado sus ruegos y ha decidido arriesgarse para sorprender a su amada.

Lo ha hecho en forma de mensaje durante la decimotercera entrega del debate de 'GH VIP'. Santi ha comenzado remarcando que Alba puede permanecer tranquila. Además, ha hecho referencia a un problema desconocido de la modelo con una enigmática frase: "Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias".

Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero Santi Burgoa a Alba Carrillo

Unas palabras que pueden hacer referencia a las batallas legales ocurridas entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto, ya que el motorista podría guardar un as en la manga para el momento en el que la exconcursante de 'Supermodelo' salga de la casa.

Por otro lado, Santi Burgoa ha despejado cualquier rumor de infidelidad: "No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía". También la ha animado a seguir siendo honesta y divertida para después despedirse con una romántica frase: "Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero". Toda una declaración de intenciones que muestra el afecto que Santi siente por Alba Carrillo. Ella no ha podido contener las lágrimas tras leer el texto.

¡Ay! Santi le ha escrito toda una declaración a Alba 🔄 Si te mueres porque alguien se te declare así #MeGustaGHVIPDBT13pic.twitter.com/UQZwiHHsSZ — Gran Hermano (@ghoficial) December 8, 2019

Alba Carrillo se emociona con su madre y su hijo

Alba Carrillo también ha recibido dos mensajes más. Uno de ellos era un texto escrito por su madre, Lucía Pariente, que también ha aprovechado para expresar su cariño por su hija. "Pequeña, ¿sabes qué es la sensación de tenerlo todo en la vida? Eso eres tú para mí", rezaba el comienzo de estas bonitas palabras.

¡¡Alba también recibe un mensaje de su madre!!: "Me esperan todos, no me lo puedo creer" #MeGustaGHVIPDBT13pic.twitter.com/nat1oIzZW6 — Gran Hermano (@ghoficial) December 8, 2019

Su hijo Lucas, nacido de su matrimonio con Fonsi Nieto, le ha enviado un dibujo que ha provocado que Alba Carrillo haya continuado llorando con más fuerza. El pequeño ha aprovechado para enviar a su madre sus notas, un detalle que ha hecho sonreír a las compañeras de concurso de la modelo.

Alba Carrillo, ¿posible ganadora de 'GH VIP 7'?

Adara Molinero se ha convertido en el caballo ganador de esta edición de 'GH VIP'. Sin embargo, Alba Carrillo podría sorprender y convertirse en el dark horse del reality. Esto se debe a que ha ido ganando protagonismo después del cambio actitudinal que se produjo tras su noche más amarga en el programa.

¡Así están los porcentajes oficiales para GANAR! ¿Te atreves a hacer una apuestas? #MeGustaGHVIPDBT13pic.twitter.com/MNDO24TzKg — Gran Hermano (@ghoficial) December 8, 2019

Los porcentajes que se han mostrado esta noche apuntan a que la final de 'GH VIP' tendrá dos protagonistas. Si se da por hecho que una de ellas es Adara, el otro puesto aventajado podría ser para Alba Carrillo, ya que Noemí Salazar ha tenido poco protagonismo durante el concurso y Mila Ximénez ha recibido múltiples críticas por su actitud en el programa, incluso por parte de sus compañeros de 'Sálvame'.

Y tú, ¿crees que Alba Carrillo puede ganar 'GH VIP'?