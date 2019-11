Alba Carrillo despelleja a Antonio David: "Tú sacaste a Fonsi y yo hablo de lo que me da la gana"

Alba Carrillo ha vuelto a arremeter contra su enemigo acérrimo. La modelo ha dedicado unas duras palabras a Antonio David Flores, con el que mantiene una mala relación en 'GH VIP 7'. A pesar de que por un momento parecía que podían llevarse bien, Carrillo ha abierto el baúl de los recuerdos para hablar del exguardia civil y su tormentosa relación con Rocío Carrasco.

Todo ha sucedido durante una conversación cotidiana que Alba Carrillo mantenía con Noemí Salazar y Estela Grande, sus amigas en el concurso, en la cocina de la casa a espaldas de Antonio David.

Alba Carrillo habla de Rocío Carrasco

Alba Carrillo ha comenzado deshaciéndose en alabanzas hacia Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "Son de las mejores personas que he conocido". También ha explicado que Carrasco no se está pronunciando sobre lo sucedido porque ella "solo habla en los juzgados".

Seguidamente, la modelo ha dejado caer una insinuación sobre Rocío Flores, hija de Carrasco y Antonio David: "Qué puede hacer para que una madre... y para que encima se calle y no se defienda". Una frase incompleta que no sorprende entre la marea de incógnitas en la que está sumergido el enfrentamiento entre Rocío Carrasco y sus hijos.

Esta confusa contextualización ha servido para que Alba Carrillo comenzase a disparar contra Antonio David. La modelo ha explicado que Rocío Carrasco "ha tragado mucha mierda para no dejar desprotegidos a sus hijos". Además, ha acusado a Flores de no fomentar la buena imagen su exmujer, algo que, según Alba, es recomendable en estas situaciones. Por si fuera poco, ha desacreditado las palabras de Flores y su supuesta relación de amistad con el motorista Fonsi Nieto: "Fonsi no te mira a la cara desde hace diez años".

También ha puesto en duda algunas anécdotas que Antonio David ha contado en el concurso y ha argumentado que los hijos, muchas veces, también son egoístas. Por último, ha dejado una frase a modo de resumen de su opinión sobre los hechos: "Está separando a una persona de lo que más quiere".

Antonio David y Alba Carrillo se enfrentan en directo

Después de visionar las imágenes, Jorge Javier ha dado paso a Antonio David Flores. El exguardia civil ha hablado sin titubeos sobre los comentarios de Alba Carrillo: "Me ha parecido sucia". Tras esto, ha optado por mantener su estrategia de no agresión: "Dije que no iba a hablar más de este tema y no lo voy a hacer".

Tú sacaste a Fonsi y yo hablo de lo que me da la gana. Alba Carrillo a Antonio David Flores

Alba, que sabe que callarse no la beneficiaría, guardaba un as en la manga: "Tú sacaste a Fonsi y yo hablo de lo que me da la gana. He dicho que hay que fomentar la imagen del otro progenitor y lo digo aquí y en la China". Mientras Flores permanecía impasible, Carrillo ha seguido disparando: "No han salido muchas cosas que has contado aquí, delante de toda España. Hay que tener poca vergüenza".

La retahíla no ha acabado ahí y la modelo ha dicho que Antonio David está "muy acostumbrado a amenazar". Además, ha dado a entender que sus hijos le eligieron por ser menos estricto con ellos en temas relacionados con sus estudios. Para rematar, ha sacado a colación a Rocío Flores: " Rocío está en una situación muy difícil porque se está viendo obligada a responder a temas que está sacando su padre".

Rocío Flores responde en plató

Rocío Flores, ferviente defensora de su padre, ha contestado a Alba Carrillo en plató. La joven ha dicho que no cree que Alba sea la más indicada para hacer ese tipo de comentarios y ha sorprendido desvelando que, supuestamente, en su casa jamás se habla mal de su madre: "No hablamos de mi madre. Es un tema dañino".

No hablamos de mi madre. Es un tema dañino. Rocío Flores

También ha respondido a los reproches de Alba Carrillo que la señalaban directamente. "Me fui con el que menos dinero tenia y con el que más estricto era". En otro orden de cosas, Nagore Robles ha preguntado a Rocío por los rumores que corren acerca de su carácter que, de acuerdo con la colaboradora, oculta en plató. Rocío Flores ha sido muy tajante al respecto: "Estoy manteniendo la compostura con respecto a mi padre y a mi madre. Con esto te contesto a la pregunta".

Finalmente, Flores ha desvelado que fue ella quien se ofreció para defender a su padre y que estará en todo momento dispuesta a ayudarle a levantar cabeza tras el calvario legal que está sufriendo: "Si no lo hace por él mismo, ya estaré yo para levantársela. Aunque me cueste la vida".