Alba Carrillo, acribillada a críticas por sus infames actitudes en 'GH VIP 7'

En su sexta entrega, 'GH VIP: El Debate' ha tenido una protagonista clara. Alba Carrillo ha estado en el ojo del huracán mientras Feliciano López se lo pasaba en grande en la boda de Rafa Nadal.

Además, la modelo se ha enterado hoy de que estaba nominada después de que Estela Grande salvase al Maestro Joao en la última gala. Un movimiento que podría provocar que Alba fuese la próxima expulsada de 'GH VIP 7'.

Alba Carrillo descubre la nominación de Estela Grande

Jordi González ha conectado en directo con la casa para mostrar a los concursantes la maniobra de Estela Grande. A pesar de lo que supone la decisión, Alba Carrillo ha conseguido mantener la compostura cuando el presentador ha soltado la bomba.

Joao se ha quedado completamente anonadado ante la decisión de Estela: "Te lo agradezco mucho, no sé ni que decir". Sin embargo, el gesto estoico de Carrillo ha comenzado a cambiar cuando ha escuchado al público aplaudir enloquecido en cuanto Jordi ha dado la noticia.

La reacción de Alba al enterarse de que ESTÁ NOMINADA ¿Cómo pensábais que iba a reaccionar? 🔄 Me la imaginaba más enfadada❤️ Me esperaba que se lo tomase así #GHVIPDBT6pic.twitter.com/u7vmUF3XLO — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Alba Carrillo ha intentado mantener la calma y se ha pronunciado sobre la decisión de su examiga: "Tenía la intuición y he acertado. Me parece fenomenal, es un juego". Seguidamente, la colaboradora de Ya es mediodía ha aprovechado su situación de debilidad para recurrir al victimismo e intentar manipular los votos del público: "Si la opción está entre El Cejas y yo, pido a los 'albistas' que no voten. Él se merece más que yo estar aquí".

Alba: "Estando con Cejas que no lo duden ni un momento" #GHVIPDBT6pic.twitter.com/AbaGOzrcN5 — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Adara Molinero, preguntada por Jordi González, ha opinado sobre la actitud de Alba frente a la nominación: "Tiene muchas narices para hacer ciertas cosas, pero para hacer otras no".

Lucía Pariente culpa a 'GH VIP' de la nominación de Alba Carrillo

Lucía Pariente, la beligerante progenitora de Alba Carrillo, no sabía dónde meterse con todo lo que estaba sucediendo. Ha optado por pedir a los fans de su hija, que últimamente solo puede presumir de haters, que la salven para que pueda continuar en 'GH VIP'.

Lucía: "Nosotros vamos a luchar porque Alba se quede en el concurso" #GHVIPDBT6pic.twitter.com/J9Ct8ffdc4 — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Sin embargo, Lucía ha seguido la estela de su hija y ha decidido jugar sucio. Pariente ha dicho a Jordi González que Alba Carrillo está nominada porque en la gala pasada alguien gritó "sube Alba" cuando los micrófonos estaban abiertos durante una conexión en directo.

Lucía: "Alba está nominada porque el otro día se dijo 'sube Alba' directamente" #GHVIPDBT6pic.twitter.com/6N1oAEzm9B — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Alba Carrillo, blanco de las críticas

Por si fuera poco, el programa también ha mostrado un vídeo en el que Alba Carrillo intentaba conocer las nominaciones de su compañero Gianmarco Onestini. Para ello, la expareja de Feliciano ha cogido al italiano por banda y ha intentado persuadirle para que le confesase a quién había puesto en la palestra.

Alba, a Gianmarco: "¿A quién has nominado? ¿Sabes por qué no me lo dices? Porque sabes que me voy a enfadar" #GHVIPDBT6pic.twitter.com/gUYxS2Jd14 — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Este gesto, sumado a todo lo sucedido anteriormente, ha provocado un sinfín de críticas hacia Alba Carrillo. Miguel Frigenti, Ylenia Padilla y Belén Esteban han sido muy críticos con su actitud. El periodista, la de Benidorm y la colaboradora de 'Sálvame' no han dudado en enviarle certeros mensajes a través de sus declaraciones en el debate. Belén y Miguel también lo han hecho vía Twitter.

.@MiguelFrigenti y @BelenEstebanM no se van a perder la reacción de Alba cuando se entere de que está nominada. ¡Se viene Debatazo! #GHVIPDBT6pic.twitter.com/cqbFevhI4s — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Para Alba: Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tu. Un beso para Mila #GHVIP20O — Belén Esteban (@BelenEstebanM) October 20, 2019

El chantaje emocional y la manipulación que Alba quiere ejercer sobre Gianmarco son deleznables. Lo único positivo de este asunto es que él ha despertado del letargo, callando a todos aquellos que le votaron como mueble de la edición #GHVIP19O — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 20, 2019

Adaristas, tenéis que ir a por Alba. Cejas no tiene fans y Alba sí, es una rival más fuerte de cara al futuro. Quitaosla del camino YA #GHVIPDBT6 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 20, 2019

Los espectadores del programa tampoco se han cortado un pelo y han sacado la metralleta para intentar derribar el concurso de la modelo.

#GHVIPDBT6@ghoficial Alba Carrillo sabe que es la candidata a ser expulsada TEATRO Y PUESTA EN ESCENA. pic.twitter.com/wqWs5WJCbj — maidenbel (@maidenbel1) October 20, 2019

La hostia hoy alba carrillo a su soberbia es mundial 🤣🤣🤣#GHVIPDBT6pic.twitter.com/2npGPJYMbK — el del rio (@el_del_rio) October 20, 2019

Jajajaja! Si buscas reventada en el diccionario aparace la cara de Alba Carrillo 😂😂😂 #GHVIPDBT6pic.twitter.com/VYMjngU5UI — Sra_Kiwi_🥝 (@Kiwi_Del_Verde) October 20, 2019

La dictadura de Alba Carrillo.O vas con ella, o contra ella.#GHVIPDBT6 — RACHEL (@_SrtaRachel) October 20, 2019

Buscas manipuladora en Google y te sale una foto de Alba Carrillo. #GHVIPDBT6 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) October 20, 2019

Lucía Pariente y Alba Carrillo, de tal palo, tal astilla.#GHVIPDBT6 — Jawy (@thejawy) October 20, 2019

Alba Carrillo ha tenido la oportunidad de ver el tweet de Belén Esteban desde la casa, pero ha optado por agachar la cabeza: "Responderé con un blog". Para terminar de cubrirse de gloria, Carrillo ha aseverado que en cuanto salga de la casa, echará a Miguel Frigenti de Ya es Mediodía. Un golpe bajo donde los haya que, probablemente, le pasará factura.

Alba, a Antonio David: "En cuanto yo salga Frigenti se va a la calle. Así que necesitamos otro hombre" #GHVIPDBT6pic.twitter.com/8ZYFd3k9td — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

El futuro incierto de Alba Carrillo

Después de todo lo ocurrido, Alba Carrillo tendrá que enfrentarse a la decisión de la audiencia con su imagen muy dañada. Si se queda en el concurso, tendrá que aguantar a su archienemiga Adara y luchar por sobrevivir en un ambiente hostil.

Por el contrario, si es expulsada, se verá obligada a enfrentarse a una jauría de colaboradores y a dar muchas explicaciones tras haber dicho que quiere a su compañero Miguel Frigenti fuera de Ya es mediodía. Y tú, ¿cómo valoras el papel de Alba Carrillo en 'GH VIP 7'?