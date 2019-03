Alba Carrillo, apartada temporalmente de Telecinco por culpa de su madre

Alba Carrillo no gana para disgustos. Después de que su hasta ahora 'amigo especial', Thibaut Courtois, renegase de ella públicamente, desatando la ira de la exmodelo, ahora le llega un nuevo varapalo: Telecinco ha decidido apartarla durante un tiempo.

[Actualizado: Alba vuelve a Telecinco pidiendo "perdón"]

Alba Carrillo no aparece por Telecinco

La cadena insignia de Mediaset ha decidido prescindir de sus servicios temporalmente desde esta misma semana, apunta 'Jaleos'. Alba trabaja como colaboradora de Ya es mediodía.

La madre de Alba, la culpable

El enfado de Mediaset con Alba habría sido motivado por las duras críticas que ha hecho la madre de Alba, Lucía Pariente, hacia Paolo Vasile, el máximo responsable de la cadena. La mujer ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía con un duro mensaje de repulsa hacia la cadena que le pagaba el sueldo a su hija.

“12 meses 12, ¿qué? Señor Vasile, en su cadena mienten acosan y denigran, ¿tiene usted hijas? Porque nietas sí sé que tiene. Usted peina canas igual que yo. No mienta y no engañe. Doy la cara por mi hija. Vergüenza por todos los que pedís que Alba deje el trabajo. Eso no soluciona el problema, esto es social”, escribe la madre.

Alba, superada por los acontecimientos

Las críticas de la madre vienen precedidas por el enfado de Alba. Tras el ocaso del Real Madrid los hinchas del equipo han cargado duramente contra la joven, a quien acusan de haber distraído al portero, haciendo así que le cuelen todos los goles.

Alba y yo no somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando Courtois

Estos ataques machistas se sumaron a las declaraciones que el propio Courtois hizo entre sus allegados: "No somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando. No podía imaginar que esto fuera así". Y añadió: "He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos".

Estas palabras sentaron fatal a la rubia, que ha decidido acabar con todo a través de una publicación de su Instagram, en la que tiene para todos.

Lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza

"Me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad", afirma Alba, quien aprovecha para mandar un mensaje a su ex rollo.

Espero que Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando

"Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Al Real Madrid, decirle que, si es posible, deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer", finaliza.

Veremos si Telecinco decide apartar definitivamente a Alba de su plantilla o si solo se trata de un descanso forzoso...