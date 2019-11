Alba Carrillo, a machete contra Antonio David Flores: "Si me saca a Fonsi, saco las uñas"

Alba Carrillo ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix. Tras haber protagonizado una de las noches más trágicas de esta edición de 'GH VIP 7', la modelo se ha activado y ha comenzado a jugar en solitario.

Su primer gran conflicto de esta nueva etapa ha tenido lugar en el 'Límite 48 Horas'. Alba se ha enfrentado con Antonio David Flores, con el que ya había tenido sus diferencias en entregas anteriores.

El origen de la enemistad de Alba Carrillo y Antonio David

La mala relación entre Alba Carrillo y Antonio David Flores en la casa de 'GH VIP 7' tiene dos causas principales. La primera, es la buena amistad entre Alba y Rocío Carrasco. Un vínculo que Antonio David tachó de interesado, diciendo que Rocío había invitado a la boda para tener rostros conocidos entre los asistentes y cebar su portada de la revista 'HOLA'.

El otro motivo se originó la semana pasada, cuando Mila Ximénez decidió sacar a Antonio David Flores en lugar de Alba Carrillo de la lista de nominados. Este hecho ha provocado que Alba saque sus armas para hacer frente a su nuevo enemigo íntimo.

Así reaccionó Alba al ver que Mila salvó a Antonio David de la nominación ¿Quién lleva razón?🔄 Alba❤️ Mila #GHVIPLímite8pic.twitter.com/ZiwjdGvZIX — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2019

Alba Carrillo explota en directo

Durante el 'Límite 48 Horas', los concursantes han visionado varias imágenes en las que Alba Carrillo hablaba de Antonio David, y viceversa, tras la maniobra de Mila. Aunque ninguno de los dos se ha pasado de frenada con el otro, Flores ha mencionado a Fonsi Nieto.

Esto ha hecho enloquecer a Alba Carrillo, que ha comenzado a disparar a quemarropa contra Antonio: "Has sacado el nombre de Fonsi. No sé a cuento de qué viene eso". Flores, que huye del conflicto como Superman de la kryptonita, ha actuado con gran torpeza intentando no mojarse ni atacar.

Alba Carrillo, curtida en el conflicto televisivo, le ha soltado algunas frases lapidarias y ha hecho sangre al mencionar la única estrategia de Antonio David en el reality: hablar de su familia. "Pareces Paco Umbral, siempre: 'Yo he venido a hablar de mi libro'", le ha espetado Carrillo para después afirmar: "No tienes autorización para sacar ningún tema de mi hijo ni mío aquí. Que sé por dónde vas". Flores, siempre tibio, le ha contestado: "Cómo me arrepiento de haber perdido el tiempo contigo"

Antonio David Flores huye despavorido

En plena batalla, Jorge Javier ha pasado a plató para preguntar a los colaboradores que opinaban de este nuevo frente. Rocío Flores ha dicho que Alba Carrillo se estaba equivocando. A la vuelta, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha continuado lanzando cuchillos contra Antonio David, al que ha acusado de oportunista: "No da puntada sin hilo. Las cosas que le he contado en horas bajas las ha querido utilizar".

Además, Carrillo ha explicado: "Te aseguro que Fonsi no te ha contado nada de nuestra vida. No tiene tan mal gusto". La modelo también ha expuesto que se ha sentido traicionada, a pesar de que su madre y su tía le advirtieron sobre la personalidad de Antonio David antes de entrar a la casa.

Flores, que es incapaz de abordar los conflictos, se ha marchado del salón en un alarde de cobardía y torpeza. Alba Carrillo ha continuado hablando con Jorge Javier y ha explicado que, para no tener problemas con él, se ha ido del salón cada vez que se hablaba de Rocío Carrasco.

La modelo ha aprovechado entonces para dejar clara su postura: "Si me saca a Fonsi, saco las uñas y me vuelvo loca". De vuelta en plató, Rocío Flores, que es bastante más elocuente que su padre, ha intentado defender a su progenitor.

Rocío Flores defiende a su padre antes los ataques de Alba ¿Pensáis que lleva razón?🔄 Creo que sí❤️ Para nada #GHVIPLímite8pic.twitter.com/VMDhzojyYl — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2019

Alba Carrillo sigue nominada

Alba Carrillo, Adara, Gianmarco y el Maestro Joao se encontraban en la palestra. Sin embargo, la audiencia ha decidido mantener a Alba y Gianmarco en peligro de expulsión. Por el contrario, Adara y Joao están a salvo al haber sido los menos votados para salir.

La modelo se enfrenta a un duelo en el que las fuerzas están muy equilibradas. Por un lado, Gianmarco se enfrenta a sus haters y a los fans de Adara que no están de acuerdo con su affaire con el italiano. Por el otro, Alba está muy desgastada tras concatenar varias nominaciones. Sus fans tendrán que esforzarse al máximo en el televoto si desean que Carrillo continúe en la casa de Guadalix.

Y tú, ¿quién quieres que sea el próximo expulsado de 'GH VIP 7'?